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«Барыс» сотворил победный камбэк с 1:4 в матче КХЛ

«Барыс» одержал волевую победу над «Адмиралом» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передают Vesti.kz.

Источник: ХК "Барыс"

Основное время встречи, состоявшейся во Владивостоке, завершилось со счетом 4:4. Причем гости отыгрались с 1:4. У хозяев льда шайбы забросили Либор Шулак (3-я минута), Джек Родуолд (9-я), Павел Шэн (22-я) и Даниил Гутик (29-я). В составе астанчан отличились Алихан Омирбеков (27-я), Семен Симонов (43-я), Михаил Рахманов (49-я) и Адиль Бекетаев (60-я).

В овертайме победитель также не был определен, а серию буллитов лучше исполнили хоккеисты «Барыса» — 4:3.

После этого поражения «Адмирал» с 68 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, в которой «Барыс» по-прежнему находится на последней, 12-й строчке, имея в активе 35 баллов и потеряв шансы на выход в плей-офф КХЛ.

Следующую игру в «регулярке» подопечные Галыма Мамбеталиева проведут на выезде с хабаровским «Амуром» 15 марта.

Адмирал
4:5
2:0, 2:1, 0:3, 0:0
Б
Барыс
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
13.03.2025, 12:30 (МСК UTC+3)
Фетисов Арена, 5315 зрителей
Главные тренеры
Леонид Тамбиев
Галым Мамбеталиев
Вратари
Андрей Мишуров
Артем Шестаков
(Артем Шестаков)
1-й период
00:25
Адиль Бекетаев
02:30
Либор Шулак
(Дмитрий Завгородний, Аркадий Шестаков)
08:05
Адиль Бекетаев
08:52
Джек Родуолд
(Аркадий Шестаков)
2-й период
21:28
Павел Шэн
24:19
Илья Хохлов
26:51
Алихан Омирбеков
(Илья Хохлов)
28:59
Даниил Гутик
(Дмитрий Завгородний, Андрей Мишуров)
32:38
Леонид Метальников
3-й период
42:45
Семен Симонов
(Всеволод Логвин, Кирилл Ляпунов)
48:18
Павел Шэн
48:56
Иван Николишин
(Адиль Бекетаев, Роман Старченко)
58:12
Александр Шепелев
59:23
Адиль Бекетаев
(Роман Старченко)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Роман Старченко
(Барыс)
Статистика
6
Штрафное время
6
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
2
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Денис Бондарь
(Россия, Магнитогорск)
Главный судья
Глеб Лазарев
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит