«Барыс» сотворил победный камбэк с 1:4 в матче КХЛ

Основное время встречи, состоявшейся во Владивостоке, завершилось со счетом 4:4. Причем гости отыгрались с 1:4. У хозяев льда шайбы забросили Либор Шулак (3-я минута), Джек Родуолд (9-я), Павел Шэн (22-я) и Даниил Гутик (29-я). В составе астанчан отличились Алихан Омирбеков (27-я), Семен Симонов (43-я), Михаил Рахманов (49-я) и Адиль Бекетаев (60-я).
В овертайме победитель также не был определен, а серию буллитов лучше исполнили хоккеисты «Барыса» — 4:3.
После этого поражения «Адмирал» с 68 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, в которой «Барыс» по-прежнему находится на последней, 12-й строчке, имея в активе 35 баллов и потеряв шансы на выход в плей-офф КХЛ.
Следующую игру в «регулярке» подопечные Галыма Мамбеталиева проведут на выезде с хабаровским «Амуром» 15 марта.