Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Сибирь» прервала серию из четырех поражений в КХЛ, обыграв «Амур»

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Новосибирская «Сибирь» обыграл хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Новосибирске завершилась со счетом 4:2 (0:0, 4:1, 0:1) в пользу хозяев, у которых отличились Никита Коротков (23-я минута), Энди Андреофф (25), Сергей Широков (36) и Тэйлор Бек (40). В составе проигравших шайбы забросили Вячеслав Грецкий (35) и Олег Ли (55).

Отдавший голевую передачу Беку Кирилл Рассказов провел 500-й матч в КХЛ.

Новосибирцы прервали серию из четырех поражений и, набрав 64 очка, занимают восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» продлил серию без побед до четырех игр и идет 11-м с 38 баллами.

В следующем матче «Сибирь» 15 марта примет нижегородское «Торпедо», дальневосточный клуб в тот же день сыграет дома с астанинским «Барысом».

Сибирь
4:2
0:0, 4:1, 0:1
Амур
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
13.03.2025, 15:30 (МСК UTC+3)
Сибирь-Арена, 11018 зрителей
Главные тренеры
Вадим Епанчинцев
Вратари
Денис Костин
Виктор Кобозев
(Виктор Кобозев, Мэтт Джурасик)
2-й период
22:49
Никита Коротков
(Сергей Широков)
24:40
Энди Андреофф
(Тимур Ахияров, Тэйлор Бек)
27:45
Энди Андреофф
34:33
Вячеслав Грецкий
(Виктор Балдаев, Виктор Кобозев)
35:24
Сергей Рыжиков
35:54
Сергей Широков
(Тревор Мерфи, Тэйлор Бек)
39:15
Тэйлор Бек
(Кирилл Рассказов)
3-й период
54:06
Олег Ли
(Илья Талалуев, Ефим Гуркин)
Статистика
2
Штрафное время
5
3
Игра в большинстве
1
2
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
Главный судья
Станислав Раминг
(Россия, Екатеринбург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит