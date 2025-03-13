«Сибирь» прервала серию из четырех поражений в КХЛ, обыграв «Амур»

Встреча в Новосибирске завершилась со счетом 4:2 (0:0, 4:1, 0:1) в пользу хозяев, у которых отличились Никита Коротков (23-я минута), Энди Андреофф (25), Сергей Широков (36) и Тэйлор Бек (40). В составе проигравших шайбы забросили Вячеслав Грецкий (35) и Олег Ли (55).
Отдавший голевую передачу Беку Кирилл Рассказов провел 500-й матч в КХЛ.
Новосибирцы прервали серию из четырех поражений и, набрав 64 очка, занимают восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» продлил серию без побед до четырех игр и идет 11-м с 38 баллами.
В следующем матче «Сибирь» 15 марта примет нижегородское «Торпедо», дальневосточный клуб в тот же день сыграет дома с астанинским «Барысом».