Хоккеисты минского «Динамо» проиграли «Северстали» на выезде

В середине игрового отрезка 37-летний россиянин вместе с Александром Волковым помогли отличиться капитану «зубров» Андрею Стасю, ответить на это взятие ворот игроки «Северстали» сумели уже в заключительной трети — 4:4. За шесть минут до сирены хоккеисты из Череповца забросили пятую шайбу, и на этот раз минчане отыграться не успели. В итоге поражение «Динамо» со счетом 4:5.