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Хоккеисты минского «Динамо» проиграли «Северстали» на выезде

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» потерпели поражение во втором матче выездной серии в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2024/25, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: НОК Беларуси

Вторую остановку в гостевом турне «зубры» сделали в Череповце, где нашу команду принимала местная «Северсталь». В стартовой трети соперники обменялись голами в большинстве, точный бросок в составе минчан нанес Виталий Пинчук. На 17-й минуте встречи «сталевары» вновь вышли вперед, но уже через сто секунд Пинчук оформил дубль и восстановил паритет — 2:2.

В самом начале следующего периода череповчане захватили лидерство в третий раз, однако преимущество хозяев снова продержалось недолго — шайбу в ворота соотечественника Константина Шостака отправил лучший снайпер «Динамо» Вадим Мороз. В роли ассистента выступил новый рекордсмен клуба по числу голевых передач за сезон в КХЛ Вадим Шипачев, который продлил серию с набранными очками до шести игр.

В середине игрового отрезка 37-летний россиянин вместе с Александром Волковым помогли отличиться капитану «зубров» Андрею Стасю, ответить на это взятие ворот игроки «Северстали» сумели уже в заключительной трети — 4:4. За шесть минут до сирены хоккеисты из Череповца забросили пятую шайбу, и на этот раз минчане отыграться не успели. В итоге поражение «Динамо» со счетом 4:5.

Эта неудача стала для подопечных Дмитрия Квартальнова второй подряд после серии из девяти побед. Столичный клуб остался на четвертом месте в таблице Западной конференции. Третий и заключительный поединок выездного турне наша команда проведет в Уфе против идущего вторым на Востоке «Салавата Юлаева». Поединок стартует в 14.30.

Северсталь
5:4
2:2, 1:2, 2:0
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
13.03.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец, 5380 зрителей
Главные тренеры
Андрей Козырев
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Константин Шостак
(Александр Самойлов)
Василий Демченко
1-й период
00:26
Марк Барберио
03:46
Ксавье Уэлле
04:50
Михаил Котляревский
05:11
Вадим Мороз
13:46
Тимофей Давыдов
15:13
Виталий Пинчук
(Сэм Энас, Крис Тирни)
16:43
Алексей Кручинин
(Даниил Давыдов)
18:06
Виталий Пинчук
(Александр Волков)
2-й период
20:45
Михаил Ильин
(Данил Аймурзин, Кирилл Пилипенко)
26:02
Вадим Мороз
(Кристиан Хенкель, Вадим Шипачев)
31:43
Командный штраф
32:05
Андрей Стась
(Александр Волков, Вадим Шипачев)
3-й период
45:23
Даниил Давыдов
(Давид Думбадзе, Тимофей Давыдов)
53:33
Николай Буренов
(Руслан Абросимов, Янни Калдис)
54:57
Янни Калдис
57:11
Командный штраф
Статистика
8
Штрафное время
9
3
Игра в большинстве
4
1
Голы в большинстве
2
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит