Хоккеисты минского «Динамо» проиграли «Северстали» на выезде

Вторую остановку в гостевом турне «зубры» сделали в Череповце, где нашу команду принимала местная «Северсталь». В стартовой трети соперники обменялись голами в большинстве, точный бросок в составе минчан нанес Виталий Пинчук. На 17-й минуте встречи «сталевары» вновь вышли вперед, но уже через сто секунд Пинчук оформил дубль и восстановил паритет — 2:2.
В самом начале следующего периода череповчане захватили лидерство в третий раз, однако преимущество хозяев снова продержалось недолго — шайбу в ворота соотечественника Константина Шостака отправил лучший снайпер «Динамо» Вадим Мороз. В роли ассистента выступил новый рекордсмен клуба по числу голевых передач за сезон в КХЛ Вадим Шипачев, который продлил серию с набранными очками до шести игр.
В середине игрового отрезка 37-летний россиянин вместе с Александром Волковым помогли отличиться капитану «зубров» Андрею Стасю, ответить на это взятие ворот игроки «Северстали» сумели уже в заключительной трети — 4:4. За шесть минут до сирены хоккеисты из Череповца забросили пятую шайбу, и на этот раз минчане отыграться не успели. В итоге поражение «Динамо» со счетом 4:5.
Эта неудача стала для подопечных Дмитрия Квартальнова второй подряд после серии из девяти побед. Столичный клуб остался на четвертом месте в таблице Западной конференции. Третий и заключительный поединок выездного турне наша команда проведет в Уфе против идущего вторым на Востоке «Салавата Юлаева». Поединок стартует в 14.30.