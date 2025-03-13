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Стала известна первая пара плей-офф КХЛ

Стала известна первая пара плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В первом раунде Кубка Гагарина между собой сыграют ярославский «Локомотив» и нижегородское «Торпедо».

Источник: Официальный сайт ярославского «Локомотива»

Об этом стало известно после того, как 13 марта в матче регулярного чемпионата череповецкая «Северсталь» обыграла минское «Динамо» со счетом 5:4.

Таким образом, «Торпедо», идущее на восьмой строчке Западной конференции с 70 баллами, не сможет подняться выше в таблице. Ранее «Локомотив» досрочно выиграл в этой части таблицы.

Первый матч в этой серии запланирован на 27 марта в Ярославле.

Ранее «Локомотив» обыграл «Северсталь» в матче КХЛ.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Северсталь
5:4
2:2, 1:2, 2:0
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
13.03.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец, 5380 зрителей
Главные тренеры
Андрей Козырев
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Константин Шостак
(Александр Самойлов)
Василий Демченко
1-й период
00:26
Марк Барберио
03:46
Ксавье Уэлле
04:50
Михаил Котляревский
05:11
Вадим Мороз
13:46
Тимофей Давыдов
15:13
Виталий Пинчук
(Сэм Энас, Крис Тирни)
16:43
Алексей Кручинин
(Даниил Давыдов)
18:06
Виталий Пинчук
(Александр Волков)
2-й период
20:45
Михаил Ильин
(Данил Аймурзин, Кирилл Пилипенко)
26:02
Вадим Мороз
(Кристиан Хенкель, Вадим Шипачев)
31:43
Командный штраф
32:05
Андрей Стась
(Александр Волков, Вадим Шипачев)
3-й период
45:23
Даниил Давыдов
(Давид Думбадзе, Тимофей Давыдов)
53:33
Николай Буренов
(Руслан Абросимов, Янни Калдис)
54:57
Янни Калдис
57:11
Командный штраф
Статистика
8
Штрафное время
9
3
Игра в большинстве
4
1
Голы в большинстве
2
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит