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«Хотим залезть в четвёрку». Квартальнов — о задачах минского «Динамо» на остаток регулярки

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение от «Северстали» (4:5) и рассказал о задачах бело-голубых на остаток регулярки.

Источник: Чемпионат.com

"Была неплохая игра. Было забито много голов. К сожалению, в третьем периоде отдали инициативу. Два гола. Очень много наошибались именно в зоне обороны, где нужно было сыграть чуть по-другому. Этот момент не радует. Всё-таки три гола получили с позиционной атаки — здесь надо справляться.

Радуют ли меня «догонялки» или огорчают? Проигрышная игра. Тут любая проигрышная игра — пусть она будет феноменально хорошая — ты её проигрываешь. У меня уже второй год не получается хорошо сыграть в Череповце.

Подготовка к плей-офф? Мы играем каждую игру, мы хотим выиграть каждую игру. Плей-офф — не плей-офф. До плей-оффа ещё две недели. Ещё хотим залезть в четвёрку. Как получится — это покажет наша игра. К сожалению, две последних игры проиграли", — цитирует Квартальнова сайт КХЛ.

Северсталь
5:4
2:2, 1:2, 2:0
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
13.03.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец, 5380 зрителей
Главные тренеры
Андрей Козырев
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Константин Шостак
(Александр Самойлов)
Василий Демченко
1-й период
00:26
Марк Барберио
03:46
Ксавье Уэлле
04:50
Михаил Котляревский
05:11
Вадим Мороз
13:46
Тимофей Давыдов
15:13
Виталий Пинчук
(Сэм Энас, Крис Тирни)
16:43
Алексей Кручинин
(Даниил Давыдов)
18:06
Виталий Пинчук
(Александр Волков)
2-й период
20:45
Михаил Ильин
(Данил Аймурзин, Кирилл Пилипенко)
26:02
Вадим Мороз
(Кристиан Хенкель, Вадим Шипачев)
31:43
Командный штраф
32:05
Андрей Стась
(Александр Волков, Вадим Шипачев)
3-й период
45:23
Даниил Давыдов
(Давид Думбадзе, Тимофей Давыдов)
53:33
Николай Буренов
(Руслан Абросимов, Янни Калдис)
54:57
Янни Калдис
57:11
Командный штраф
Статистика
8
Штрафное время
9
3
Игра в большинстве
4
1
Голы в большинстве
2
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит