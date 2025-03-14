«Хотим залезть в четвёрку». Квартальнов — о задачах минского «Динамо» на остаток регулярки

"Была неплохая игра. Было забито много голов. К сожалению, в третьем периоде отдали инициативу. Два гола. Очень много наошибались именно в зоне обороны, где нужно было сыграть чуть по-другому. Этот момент не радует. Всё-таки три гола получили с позиционной атаки — здесь надо справляться.