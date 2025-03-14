Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Есть первая победа на «УГМК-Арене»: «Автомобилист» одолел «Торпедо»

Екатеринбургский «Автомобилист» одержал первую победу в рамках КХЛ на новейшей «УГМК-Арене».

Источник: Денис Костюченко, НОК-БЕЛТА

Уральская команда оказалась сильнее нижегородского «Торпедо» со счетом 2:1.

Встреча прошла накануне вечером. Каждый из периодов вместил в себя по заброшенной шайбе. В первом отличились хозяева благодаря точному броску Семена Кизимова. Во втором периоде гости смогли отыграться — гол на счету Егора Виноградова. А под занавес матча, когда казалось, что дело идет к ничьей, Данил Романцев за считанные секунды до конца третьего периода принес победу «Автомобилисту».

Этот триумф стал первым для екатеринбургской команды на «УГМК-Арене», открытой в минувший понедельник. В дебютном матче уральцы в упорной борьбе уступили московскому ЦСКА.

Следующую игру на новой арене «Автомобилист» проведет уже в это воскресенье, 16 марта. Соперником будет ХК «Сочи».