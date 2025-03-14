Есть первая победа на «УГМК-Арене»: «Автомобилист» одолел «Торпедо»

Уральская команда оказалась сильнее нижегородского «Торпедо» со счетом 2:1.
Встреча прошла накануне вечером. Каждый из периодов вместил в себя по заброшенной шайбе. В первом отличились хозяева благодаря точному броску Семена Кизимова. Во втором периоде гости смогли отыграться — гол на счету Егора Виноградова. А под занавес матча, когда казалось, что дело идет к ничьей, Данил Романцев за считанные секунды до конца третьего периода принес победу «Автомобилисту».
Этот триумф стал первым для екатеринбургской команды на «УГМК-Арене», открытой в минувший понедельник. В дебютном матче уральцы в упорной борьбе уступили московскому ЦСКА.
Следующую игру на новой арене «Автомобилист» проведет уже в это воскресенье, 16 марта. Соперником будет ХК «Сочи».