Есть первая победа на «УГМК-Арене»: «Автомобилист» одолел «Торпедо»

Встреча прошла накануне вечером. Каждый из периодов вместил в себя по заброшенной шайбе. В первом отличились хозяева благодаря точному броску Семена Кизимова. Во втором периоде гости смогли отыграться — гол на счету Егора Виноградова. А под занавес матча, когда казалось, что дело идет к ничьей, Данил Романцев за считанные секунды до конца третьего периода принес победу «Автомобилисту».