Рише из «Трактора» станет самым молодым главным тренером в истории КХЛ

Канадец станет самым молодым тренером в истории КХЛ, выводившим команду на матч лиги в качестве главного тренера (30 лет и 300 дней).
Самые молодые тренеры в истории КХЛ.
31 год и 267 дней — Коннор Кэмерон (2 февраля 2017, «Медвешчак» — «Локомотив»).
34 года и 104 дня — Андрей Назаров (3 сентября 2008, «Трактор» — «Северсталь»).
35 лет и 180 дней — Игорь Никитин (19 сентября 2008, «Авангард» — «Лада»).
35 лет и 292 дня — Артем Чубаров (1 октября 2015, «Автомобилист» — «Торпедо»).
Рише заменит на скамейке Бенуа Гру, который пропускает матч с омичами по состоянию здоровья.