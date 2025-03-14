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Рише из «Трактора» станет самым молодым главным тренером в истории КХЛ

Ассистент главного тренера «Трактора» Рафаэль Рише побьет рекорд КХЛ в матче регулярного чемпионата против «Авангарда».

Источник: Павел Табарчук, photo.khl.ru

Канадец станет самым молодым тренером в истории КХЛ, выводившим команду на матч лиги в качестве главного тренера (30 лет и 300 дней).

Самые молодые тренеры в истории КХЛ.

31 год и 267 дней — Коннор Кэмерон (2 февраля 2017, «Медвешчак» — «Локомотив»).

34 года и 104 дня — Андрей Назаров (3 сентября 2008, «Трактор» — «Северсталь»).

35 лет и 180 дней — Игорь Никитин (19 сентября 2008, «Авангард» — «Лада»).

35 лет и 292 дня — Артем Чубаров (1 октября 2015, «Автомобилист» — «Торпедо»).

Рише заменит на скамейке Бенуа Гру, который пропускает матч с омичами по состоянию здоровья.