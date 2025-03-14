«Трактор» обыграл «Авангард» в матче КХЛ

«Трактор» набрал 92 очка и возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, продолжая претендовать на Кубок континента, команде осталось провести два матча в регулярном чемпионате. «Авангард» (82 очка) идет на шестой позиции на Востоке. В следующем матче челябинская команда 18 марта примет петербургский СКА, омичи в тот же день нанесут визит московскому «Динамо».