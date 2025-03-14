«Трактор» обыграл «Авангард» в матче КХЛ

Встреча, которая прошла в пятницу в Омске, закончилась победой гостей со счетом 5:4 (1:2, 3:0, 1:2). У победителей шайбы забросили Василий Глотов (14-я минута), Чарльз Робинсон (27), Виталий Кравцов (37), Семен Дер-Аргучинцев (38) и Александр Кадейкин (57). Голы хозяев на счету Ивана Игумнова (16), Джованни Фьоре (20), Константина Окулова (56) и Николая Прохоркина (59).
«Трактором» из-за недомогания главного тренера канадца Бенуа Гру в этом матче руководил его соотечественник Рафаэль-Пьер Рише, в возрасте 30 лет и 300 дней ставший самым молодым тренером в истории лиги.
«Трактор» набрал 92 очка и возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, продолжая претендовать на Кубок континента, команде осталось провести два матча в регулярном чемпионате. «Авангард» (82 очка) идет на шестой позиции на Востоке. В следующем матче челябинская команда 18 марта примет петербургский СКА, омичи в тот же день нанесут визит московскому «Динамо».