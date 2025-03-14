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«Трактор» обыграл «Авангард» в матче КХЛ

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Челябинский «Трактор» обыграл омский «Авангард» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, которая прошла в пятницу в Омске, закончилась победой гостей со счетом 5:4 (1:2, 3:0, 1:2). У победителей шайбы забросили Василий Глотов (14-я минута), Чарльз Робинсон (27), Виталий Кравцов (37), Семен Дер-Аргучинцев (38) и Александр Кадейкин (57). Голы хозяев на счету Ивана Игумнова (16), Джованни Фьоре (20), Константина Окулова (56) и Николая Прохоркина (59).

«Трактором» из-за недомогания главного тренера канадца Бенуа Гру в этом матче руководил его соотечественник Рафаэль-Пьер Рише, в возрасте 30 лет и 300 дней ставший самым молодым тренером в истории лиги.

«Трактор» набрал 92 очка и возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, продолжая претендовать на Кубок континента, команде осталось провести два матча в регулярном чемпионате. «Авангард» (82 очка) идет на шестой позиции на Востоке. В следующем матче челябинская команда 18 марта примет петербургский СКА, омичи в тот же день нанесут визит московскому «Динамо».

Авангард
4:5
2:1, 0:3, 2:1
Трактор
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
14.03.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
G-Drive Арена, 12011 зрителей
Главные тренеры
Ги Буше
Бенуа Гру
Вратари
Никита Серебряков
(Никита Серебряков)
Закари Фукале
1-й период
00:12
Андрей Светлаков
13:04
Василий Глотов
15:47
Иван Игумнов
(Игорь Мартынов)
19:34
Сергей Телегин
19:42
Джованни Фьоре
(Владимир Ткачев, Дамир Шарипзянов)
2-й период
26:25
Бадди Робинсон
(Артем Блажиевский)
26:42
Джованни Фьоре
32:34
Арсений Коромыслов
35:25
Наиль Якупов
35:25
Игорь Мартынов
36:28
Виталий Кравцов
(Максим Шабанов, Никита Коростелев)
37:29
Семен Дер-Аргучинцев
(Владимир Ткачев, Андрей Светлаков)
3-й период
47:40
Алекс Грант
50:39
Никита Коростелев
55:56
Константин Окулов
(Рид Буше, Владимир Ткачев)
56:06
Александр Кадейкин
(Максим Шабанов)
58:30
Николай Прохоркин
(Константин Окулов, Рид Буше)
59:42
Андрей Светлаков
Статистика
8
Штрафное время
10
5
Игра в большинстве
4
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит