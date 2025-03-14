У «Торпедо» в серии с «Локомотивом» есть шансы. Их мало, но не все так безнадежно

Нижегородское «Торпедо», проиграв в Екатеринбурге, лишилось шансов уйти в первом раунде плей-офф от «Локомотива». И сейчас никто в здравом уме, кроме совсем фанатичных поклонников команды, не скажет, что у Игоря Ларионова есть хоть какие-то шансы на выход во второй раунд. А вдруг есть?
Беда «Торпедо» в том, что последний месяц они не могут занести себе в актив. Серьезные проблемы у команды весь сезон, но сейчас ярко видно, в чем ее слабость. Все началось с ужасной игры в Москве против «Спартака» 15 февраля, когда команда вела 4:0, но не только не удержала победу, но и уступила с разгромным счетом до окончания основного времени. И у нижегородцев как будто колесо спустило, которое никак не могут поменять. Вроде ехать можно, но есть явные неудобства, да и сложные места не получается преодолевать.
Смущает и работа Игоря Ларионова. Главным образом тем, что он декларирует те принципы, которые не соблюдаются игроками. Тренер постоянно твердит о том, что команда играет для зрителей, благодарит публику, но на деле у коллектива огромное количество домашних поражений.
Взять последний матч против «Автомобилиста». Согласен с тем, что атака у «Торпедо» — главный козырь. Но там какие-то явные проблемы. Не реализовали пятиминутное большинство, почти две минуты играли «пять на три» и тоже ничего сделать не смогли. Да и вообще формирование пятерок, кадровые решения вызывают все больше и больше вопросов.
Какие крутые матчи можно вспомнить у «Торпедо» за последний месяц? Только один. Команда вдруг поймала кураж в Казани и разгромила «Ак Барс» — 5:1. И вот то «Торпедо», возможно, сумело бы победить «Локомотив». Но не в серии, нет. В одном или двух матчах. Потому что через четыре дня после Казани были знаменитые 4:7 в «Мегаспорте».
Говорят, что самая главная проблема «Торпедо» — плохая физическая подготовка. То ли недотренировались, то ли плохо контролируется состояние, но очевидно, что в какой-то момент силы у нижегородцев заканчиваются и они действуют на автомате. А это лишает их возможности для фантазии, для творчества. Да и вспомните, сколько игр было загублено именно в концовке.
Ларионов-то говорит, что его команда не хочет ставить «автобус», так как это не нравится болельщикам. Но кто говорит об «автобусе»? Да и удобно оправдывать поражения тем, что ты, дескать, до последнего планируешь забивать. Но ведь это вообще не так. Самая натуральная манипуляция, чтобы никто не обращал внимания на проблемы с игрой, не видел игровых дыр.
Если бы «Торпедо» показывало атакующий хоккей в концовках, то и забивало бы на прежнем уровне гораздо больше, чем пропускало. Но силы уходили, хоккеисты становились медленными и получали обидные шайбы в свои ворота.
И все-таки возможна сенсация в этой паре? Не просто взять один или два матча, а выбить «Локомотив»? Как ни странно, шансы есть, причем не такие уж мизерные. Понятно, что у ярославской команды свой стиль, там готовы нанести два броска за 60 минут, но выиграть 1:0. Однако у главного тренера Игоря Никитина защита в последнее время сбоит слишком часто для такого клуба. И не в мотивации тут дело. В ярославском клубе убивают мысли о делении на важного или неважного соперника еще в межсезонье. Просто и хоккеисты «Локомотива» не машины, они не могут делать стабильно правильные вещи. И в этом шанс «Торпедо». Потому что атака у них гораздо веселей и у них больше творчества.
Не сказать, что и пара вратарей Исаев (в нынешнем состоянии после травмы) и Мельничук так уж сильно превосходят пару Кульбаков — Бочаров. Плюс все ждут, что проявят себя такие хоккеисты, как Атанасов, Летунов и Фирстов, которые вряд ли довольны сезоном.
Проблема в том, что для выхода «Торпедо» в следующий раунд должно совпасть слишком много факторов. «Локомотиву» в этом смысле гораздо проще.
Алексей Шевченко