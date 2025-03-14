У «Торпедо» в серии с «Локомотивом» есть шансы. Их мало, но не все так безнадежно

И все-таки возможна сенсация в этой паре? Не просто взять один или два матча, а выбить «Локомотив»? Как ни странно, шансы есть, причем не такие уж мизерные. Понятно, что у ярославской команды свой стиль, там готовы нанести два броска за 60 минут, но выиграть 1:0. Однако у главного тренера Игоря Никитина защита в последнее время сбоит слишком часто для такого клуба. И не в мотивации тут дело. В ярославском клубе убивают мысли о делении на важного или неважного соперника еще в межсезонье. Просто и хоккеисты «Локомотива» не машины, они не могут делать стабильно правильные вещи. И в этом шанс «Торпедо». Потому что атака у них гораздо веселей и у них больше творчества.