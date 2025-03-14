«Локомотив» по буллитам проиграл «Нефтехимику»

Встреча, которая прошла в пятницу в Ярославле, закончилась победой гостей со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0). У проигравших шайбу забросил Александр Полунин (31-я минута). Гол гостей на счету Райли Барбера (9). Единственный буллит в послематчевой серии реализовал Владимир Брюквин.
«Локомотив» набрал 96 очков и лидирует в таблице Западной конференции. «Нефтехимик» с 61 очком идет на девятой позиции на Востоке, отставая на три балла от новосибирской «Сибири» за четыре матча до окончания регулярного чемпионата.
В следующем матче ярославцы 17 марта примут владивостокский «Адмирал», нижнекамская команда днем ранее нанесет визит тольяттинской «Ладе».