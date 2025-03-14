«Локомотив» по буллитам проиграл «Нефтехимику»

«Локомотив» набрал 96 очков и лидирует в таблице Западной конференции. «Нефтехимик» с 61 очком идет на девятой позиции на Востоке, отставая на три балла от новосибирской «Сибири» за четыре матча до окончания регулярного чемпионата.