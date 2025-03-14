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«Локомотив» по буллитам проиграл «Нефтехимику»

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Ярославский «Локомотив» проиграл по буллитам нижнекамскому «Нефтехимику» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, которая прошла в пятницу в Ярославле, закончилась победой гостей со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0). У проигравших шайбу забросил Александр Полунин (31-я минута). Гол гостей на счету Райли Барбера (9). Единственный буллит в послематчевой серии реализовал Владимир Брюквин.

«Локомотив» набрал 96 очков и лидирует в таблице Западной конференции. «Нефтехимик» с 61 очком идет на девятой позиции на Востоке, отставая на три балла от новосибирской «Сибири» за четыре матча до окончания регулярного чемпионата.

В следующем матче ярославцы 17 марта примут владивостокский «Адмирал», нижнекамская команда днем ранее нанесет визит тольяттинской «Ладе».

Локомотив
1:2
0:0, 1:1, 0:0, 0:0
Б
Нефтехимик
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
14.03.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Арена-2000, 7825 зрителей
Главные тренеры
Игорь Никитин
Олег Леонтьев
Вратари
Даниил Исаев
Филипп Долганов
1-й период
11:44
Богдан Киселевич
15:39
Байрон Фрэз
2-й период
21:23
Марио Паталаха
28:17
Райли Барбер
(Марио Паталаха, Владимир Брюквин)
30:36
Александр Полунин
(Даниил Бут, Рушан Рафиков)
3-й период
51:00
Андрей Белозеров
57:55
Михаил Пашнин
Овертайм
61:14
Андрей Сергеев
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Владимир Брюквин
(Нефтехимик)
Статистика
6
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит