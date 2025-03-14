Сотая шайба Толчинского в КХЛ помогла СКА обыграть «Сочи»

Толчинский забросил сотую шайбу в КХЛ. 19-летний вратарь СКА Егор Заврагин провел четвертый сухой матч в текущем сезоне. Трижды он отыграл на ноль за петербургский клуб и еще один раз — за «Сочи», в котором начал «регулярку».