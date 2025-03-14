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Сотая шайба Толчинского в КХЛ помогла СКА обыграть «Сочи»

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Петербургский СКА обыграл дома «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счетом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0). Шайбы забросили Сергей Толчинский (8-я минута) и Михаил Григоренко (29).

Толчинский забросил сотую шайбу в КХЛ. 19-летний вратарь СКА Егор Заврагин провел четвертый сухой матч в текущем сезоне. Трижды он отыграл на ноль за петербургский клуб и еще один раз — за «Сочи», в котором начал «регулярку».

СКА (79 очков) одержал четвертую победу подряд и поднялся на шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Сочи» (45), потерпевший восьмое поражение кряду, идет на последней, 12-й строчке.

В следующем матче «Сочи» в гостях сыграет с «Автомобилистом» из Екатеринбурга 16 марта, СКА на выезде встретится с челябинским «Трактором» 18 марта.

СКА
2:0
1:0, 1:0, 0:0
Сочи
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
14.03.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
СКА Арена, 22554 зрителя
Главные тренеры
Роман Ротенберг
Сергей Зубов
Вратари
Егор Заврагин
Евгений Волохин
(Евгений Волохин)
1-й период
06:01
Василий Мачулин
07:12
Сергей Толчинский
(Арсений Грицюк)
16:13
Тимур Хафизов
2-й период
28:44
Михаил Григоренко
(Арсений Грицюк, Артем Земченок)
38:00
Джесси Грэм
3-й период
40:52
Командный штраф
42:15
Захар Бардаков
47:48
Сергей Андронов
58:51
Александр Яремчук
Статистика
6
Штрафное время
8
4
Игра в большинстве
3
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит