Сотая шайба Толчинского в КХЛ помогла СКА обыграть «Сочи»

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счетом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0). Шайбы забросили Сергей Толчинский (8-я минута) и Михаил Григоренко (29).
Толчинский забросил сотую шайбу в КХЛ. 19-летний вратарь СКА Егор Заврагин провел четвертый сухой матч в текущем сезоне. Трижды он отыграл на ноль за петербургский клуб и еще один раз — за «Сочи», в котором начал «регулярку».
СКА (79 очков) одержал четвертую победу подряд и поднялся на шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Сочи» (45), потерпевший восьмое поражение кряду, идет на последней, 12-й строчке.
В следующем матче «Сочи» в гостях сыграет с «Автомобилистом» из Екатеринбурга 16 марта, СКА на выезде встретится с челябинским «Трактором» 18 марта.