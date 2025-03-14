Ковальчук говорит о конце карьеры, СКА продлил серию побед. Итоги дня в КХЛ

«Я думаю, что профессиональная карьера, скорее всего, подошла к концу. Но я много раз уже говорил, что занимаюсь каждый день, играю в хоккей даже чаще, чем когда им занимался профессионально. Конечно, хоккей из моей жизни никогда не уйдёт. Я им занимаюсь всю жизнь», — приводит слова Ковальчука ТАСС.