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Перед хоккеистами «Автомобилиста» поставили задачу выйти в финал Кубка Гагарина

Плей-офф КХЛ стартует 26 марта.

Источник: ХК "Автомобилист"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» ставит задачу в текущем сезоне выйти в финал плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

По итогам прошлого регулярного чемпионата «Автомобилист» занял пятое место в Восточной конференции и вышел в полуфинал Кубка Гагарина, где по итогам семи матчей уступил магнитогорскому «Металлургу» со счетом 3−4.

«Мы ставим максимальные цели на плей-офф. Наша цель — быть еще выше, чем в прошлом сезоне, попасть в финал плей-офф и сразиться за Кубок Гагарина», — заявили в пресс-службе.

«Автомобилист» с 83 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. Плей-офф КХЛ стартует 26 марта.

Автомобилист
2:1
1:0, 0:1, 1:0
Торпедо
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
13.03.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Укэсун Спортс Центр, 10171 зритель
Главные тренеры
Николай Заварухин
Игорь Ларионов
Вратари
Владимир Галкин
(Владимир Галкин)
Иван Кульбаков
1-й период
01:03
Кирилл Воробьев
08:09
Михаил Орлов
14:06
Семен Кизимов
(Василий Филяев, Сергей Зборовский)
19:44
Ник Эберт
19:55
Андрей Обидин
2-й период
22:37
Кирилл Кирсанов
27:02
Алексей Бывальцев
32:55
Егор Виноградов
(Вячеслав Войнов)
3-й период
48:04
Даррен Дитц
52:57
Антон Силаев
59:52
Данил Романцев
(Никита Шашков, Даррен Дитц)
Статистика
11
Штрафное время
6
2
Игра в большинстве
4
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит