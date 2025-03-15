Перед хоккеистами «Автомобилиста» поставили задачу выйти в финал Кубка Гагарина

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» ставит задачу в текущем сезоне выйти в финал плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.
По итогам прошлого регулярного чемпионата «Автомобилист» занял пятое место в Восточной конференции и вышел в полуфинал Кубка Гагарина, где по итогам семи матчей уступил магнитогорскому «Металлургу» со счетом 3−4.
«Мы ставим максимальные цели на плей-офф. Наша цель — быть еще выше, чем в прошлом сезоне, попасть в финал плей-офф и сразиться за Кубок Гагарина», — заявили в пресс-службе.
«Автомобилист» с 83 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. Плей-офф КХЛ стартует 26 марта.