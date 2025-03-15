МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Нынешний сезон стал рекордным в КХЛ по посещаемости матчей регулярного чемпионата, сообщается на официальном сайте лиги.
Общая посещаемость сезона составила 5 396 844 зрителя в 741 сыгранном матче из 782. Предыдущий рекорд был установлен в сезоне-2014/15, когда 840 матчей «регулярки» посетили 5 395 035 болельщиков. Достижение 10-летней давности было побито в субботу на матче хабаровского «Амура» против астанинского «Барыса», который посетили 7100 зрителей.
Средняя посещаемость матчей в нынешнем сезоне впервые в истории лиги превысила семь тысяч и составляет 7283 зрителя. В сезоне-2014/15 средняя посещаемость была 6423 болельщика.