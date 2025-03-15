Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нынешний сезон стал рекордным в КХЛ по посещаемости матчей

Сезон-2024/25 установил новый рекорд посещаемости регулярных чемпионатов КХЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Нынешний сезон стал рекордным в КХЛ по посещаемости матчей регулярного чемпионата, сообщается на официальном сайте лиги.

Общая посещаемость сезона составила 5 396 844 зрителя в 741 сыгранном матче из 782. Предыдущий рекорд был установлен в сезоне-2014/15, когда 840 матчей «регулярки» посетили 5 395 035 болельщиков. Достижение 10-летней давности было побито в субботу на матче хабаровского «Амура» против астанинского «Барыса», который посетили 7100 зрителей.

Средняя посещаемость матчей в нынешнем сезоне впервые в истории лиги превысила семь тысяч и составляет 7283 зрителя. В сезоне-2014/15 средняя посещаемость была 6423 болельщика.

СКА
2:0
1:0, 1:0, 0:0
Сочи
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
14.03.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
СКА Арена, 22554 зрителя
Главные тренеры
Роман Ротенберг
Сергей Зубов
Вратари
Егор Заврагин
Евгений Волохин
(Евгений Волохин)
1-й период
06:01
Василий Мачулин
07:12
Сергей Толчинский
(Арсений Грицюк)
16:13
Тимур Хафизов
2-й период
28:44
Михаил Григоренко
(Арсений Грицюк, Артем Земченок)
38:00
Джесси Грэм
3-й период
40:52
Командный штраф
42:15
Захар Бардаков
47:48
Сергей Андронов
58:51
Александр Яремчук
Статистика
6
Штрафное время
8
4
Игра в большинстве
3
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит