Нынешний сезон стал рекордным в КХЛ по посещаемости матчей

Общая посещаемость сезона составила 5 396 844 зрителя в 741 сыгранном матче из 782. Предыдущий рекорд был установлен в сезоне-2014/15, когда 840 матчей «регулярки» посетили 5 395 035 болельщиков. Достижение 10-летней давности было побито в субботу на матче хабаровского «Амура» против астанинского «Барыса», который посетили 7100 зрителей.