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Хет-трик Олега Ли помог «Амуру» дома уверенно победить «Барыс»

В Хабровске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный «Амур» принимал астанинский «Барыс».

Источник: Чемпионат.com

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

На 50-й секунде первого периода Олег Ли с передач Игната Коротких и Ефима Гуркина открыл счёт во встрече. На шестой минуте периода Владислав Барулин с передач Кэмерона Ли и Мэттью Джурасика удвоил преимущество хозяев. На 12-й минуте периода Евгений Грачёв с передачи Алекса Гальченюка сделал счёт 3:0.

В начале второй двадцатиминутки Олег Ли с передачи Игната Коротких довёл счёт до крупного. На 17-й минуте периода Роман Старченко с передачи Михаила Рахманова и Динмухамеда Кайыржана забросил первую шайбу гостей во встрече.

На третьей минуте заключительного игрового отрезка основного времени Динмухамед Кайыржан с передач Романа Старченко и Адиля Бекетаева сделал счёт 2:4. На 18-й минуте периода Олег Ли забросил пятую шайбу «Амура» в игре, оформив хет-трик.

Отметим, что «Амур» прервал четырёхматчевую серию поражений.

Амур
5:2
3:0, 1:1, 1:1
Барыс
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
15.03.2025, 10:30 (МСК UTC+3)
Платинум-Арена, 7100 зрителей
Главные тренеры
Галым Мамбеталиев
Вратари
Мэтт Джурасик
Артем Шестаков
(Артем Шестаков)
1-й период
00:50
Олег Ли
(Игнат Коротких, Ефим Гуркин)
02:31
Евгений Грачев
03:22
Командный штраф
05:28
Владислав Барулин
(Кэмерон Ли, Мэтт Джурасик)
11:20
Артем Королев
11:27
Евгений Грачев
(Алекс Гальченюк)
18:53
Виктор Балдаев
18:53
Владислав Барулин
18:53
Роман Старченко
2-й период
21:07
Олег Ли
(Игнат Коротких)
25:52
Евгений Грачев
25:52
Тамирлан Гайтамиров
32:57
Евгений Грачев
36:22
Роман Старченко
(Динмухамед Кайыржан, Михаил Рахманов)
37:14
Илья Талалуев
38:12
Адиль Бекетаев
3-й период
41:04
Кэмерон Ли
42:54
Динмухамед Кайыржан
(Роман Старченко, Адиль Бекетаев)
51:41
Иван Мищенко
55:52
Илья Хохлов
57:24
Олег Ли
(Кэмерон Ли, Ефим Гуркин)
Статистика
19
Штрафное время
15
0
Игра в большинстве
0
2
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Денис Бондарь
(Россия, Магнитогорск)
Главный судья
Глеб Лазарев
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит