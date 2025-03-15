КХЛ временно отстранила нападающего ЦСКА Каменева за допинг

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Хоккеиста московского ЦСКА временно отстранили от участия в матчах Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе КХЛ.
Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что допинг-проба форварда ЦСКА Владислава Каменева дала положительный результат. Предположительно, в организме игрока обнаружили мельдоний, что влечет дисквалификацию на 4 года.
«Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) уведомило КХЛ о нахождении в допинг-пробе игрока ЦСКА запрещенной субстанции. В соответствии с российскими антидопинговыми правилами лига исполнила решение РУСАДА, хоккеист до выяснения всех обстоятельств не участвует в матчах КХЛ», — говорится в сообщении.
Позднее в ЦСКА подтвердили, что Каменев отстранен от матчей и тренировок с командой до полного выяснения всех обстоятельств дела.
Каменеву 28 лет, он выступает за ЦСКА с 2021 года. Также в КХЛ хоккеист играл за магнитогорский «Металлург» и петербургский СКА. Всего в лиге Каменев провел 366 матчей, набрав 173 очка (87 шайб + 86 передач). Он является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе ЦСКА.
В 2014 году Каменев был выбран под 42-м номером на драфте Национальной хоккейной лиги клубом «Нэшвилл», но не сумел закрепиться в команде. Также он выступал за «Колорадо», всего в НХЛ он провел 66 матчей, набрав 13 очков (3+10).