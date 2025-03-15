КХЛ временно отстранила нападающего ЦСКА Каменева за допинг

В 2014 году Каменев был выбран под 42-м номером на драфте Национальной хоккейной лиги клубом «Нэшвилл», но не сумел закрепиться в команде. Также он выступал за «Колорадо», всего в НХЛ он провел 66 матчей, набрав 13 очков (3+10).