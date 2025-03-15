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«Торпедо» потерпело третье поражение подряд, уступив в гостях «Сибири»

В Новосибирске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местная «Сибирь» принимала нижегородское «Торпедо».

Источник: Чемпионат.com

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

На седьмой минуте первого периода Сергей Широков с передач Тейлора Бека и Тревора Мёрфи открыл счёт во встрече. На восьмой минуте периода Максим Сушко с передачи Энди Андреоффа удвоил преимущество хозяев.

На 17-й минуте второго периода Егор Виноградов с передач Михаила Орлова и Даниила Бокуна забросил первую шайбу «Торпедо» во встрече.

В начале третьего периода Никита Коротков с передач Сергея Широкова и Егора Аланова сделал счёт 3:1. За шесть секунд до конца игры Владислав Фирстов установил окончательный счёт во встрече.

Для нижегородского клуба это поражение стало третьим подряд.

Сибирь
3:2
1:0, 1:1, 1:1
Торпедо
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
15.03.2025, 13:30 (МСК UTC+3)
Сибирь-Арена
Главные тренеры
Вадим Епанчинцев
Игорь Ларионов
Вратари
Антон Красоткин
Иван Бочаров
(Иван Бочаров)
1-й период
05:30
Максим Летунов
06:28
Сергей Широков
(Тэйлор Бек, Тревор Мерфи)
10:49
Владислав Кара
17:11
Тэйлор Бек
19:36
Владислав Фирстов
2-й период
21:58
Никита Коротков
27:58
Максим Сушко
(Энди Андреофф, Владислав Кара)
30:43
Алексей Яковлев
36:01
Егор Виноградов
(Даниил Бокун, Михаил Орлов)
3-й период
42:21
Никита Коротков
(Сергей Широков, Егор Аланов)
59:54
Владислав Фирстов
Статистика
8
Штрафное время
4
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит