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«Металлург» разгромил «Куньлунь» в матче КХЛ

«Металлург» со счетом 7:1 разгромил «Куньлунь» в КХЛ в матче КХЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Магнитогорский «Металлург» разгромил китайский «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая прошла в субботу в Магнитогорске, закончилась победой хозяев льда со счетом 7:1 (0:0, 3:1, 4:0). У победителей шайбы забросили Денис Зернов (25-я минута), Алексей Маклюков (27), Роман Канцеров (29), Александр Петунин (41, 54), Игорь Гераськин (49) и Валерий Орехов (54). Гол гостей на счету Яна Дрозга (37).

«Металлург» с 86 баллами вышел на второе место в Восточной конференции, «Куньлунь» (61 очко) идет девятым на Западе. В следующем матче магнитогорцы 17 марта примут подмосковный «Витязь», китайская команда днем позднее на своем льду встретится с череповецкой «Северсталью».

Металлург Мг
7:1
0:0, 0:0, 0:0
Куньлунь РС
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
15.03.2025, 14:30 (МСК UTC+3)
Арена-Металлург
Главные тренеры
Андрей Разин
Михаил Кравец
Вратари
Александр Смолин
Патрик Рибар
Статистика
11
Штрафное время
13
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
Главный судья
Вячеслав Шувалов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит