«Металлург» разгромил «Куньлунь» в матче КХЛ

Встреча, которая прошла в субботу в Магнитогорске, закончилась победой хозяев льда со счетом 7:1 (0:0, 3:1, 4:0). У победителей шайбы забросили Денис Зернов (25-я минута), Алексей Маклюков (27), Роман Канцеров (29), Александр Петунин (41, 54), Игорь Гераськин (49) и Валерий Орехов (54). Гол гостей на счету Яна Дрозга (37).