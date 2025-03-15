«Металлург» разгромил «Куньлунь» в матче КХЛ

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Магнитогорский «Металлург» разгромил китайский «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в субботу в Магнитогорске, закончилась победой хозяев льда со счетом 7:1 (0:0, 3:1, 4:0). У победителей шайбы забросили Денис Зернов (25-я минута), Алексей Маклюков (27), Роман Канцеров (29), Александр Петунин (41, 54), Игорь Гераськин (49) и Валерий Орехов (54). Гол гостей на счету Яна Дрозга (37).
«Металлург» с 86 баллами вышел на второе место в Восточной конференции, «Куньлунь» (61 очко) идет девятым на Западе. В следующем матче магнитогорцы 17 марта примут подмосковный «Витязь», китайская команда днем позднее на своем льду встретится с череповецкой «Северсталью».