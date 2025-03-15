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Минские динамовцы в серии буллитов уступили «Салавату Юлаеву»

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» неудачно завершили выездную серию в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Третий и заключительный матч гостевого турне «зубры» проводили в Уфе против «Салавата Юлаева», который занимает второе место в Восточной конференции. Поединок начался для гостей неудачно — уже к пятой минуте минчане получили отставание в две шайбы. В середине стартовой трети Сэм Энас сократил отставание: американский форвард обокрал защитника в чужой зоне и нанес точный бросок под ловушку голкипера. Еще через четыре минуты поздравления от партнеров принимал Никита Бориков, который на пятаке подставил клюшку под наброс Джоша Брука от синей линии.

Во втором периоде зрители на «Уфа-Арене» увидели только одну результативную атаку, автором гола стал минский динамовец Александр Волков, подправивший шайбу после дальнего броска Роба Хэмилтона. Счет 3:2 «зубры» удерживали вплоть до 58-й минуты матча, но «Салавату» удалось перевести встречу в овертайм. В дополнительном отрезке уфимцы сумели пробить Андрея Тихомирова, но взятие ворот было отменено из-за игры высоко поднятой клюшкой. Исход поединка решился в серии буллитов, где точнее оказались хозяева — в итоге поражение «Динамо» 3:4.

Таким образом, в данном выездном турне подопечные Дмитрия Квартальнова набрали одно очко из шести возможных. Столичный клуб остался на четвертой позиции на Западе, набрав 82 очка в 65 турах. Далее нашу команду ожидает последний домашний матч в текущем регулярном чемпионате — 18 марта «зубры» примут аутсайдера конференции «Сочи».

Салават Юлаев
4:3
2:2, 0:1, 1:0, 0:0
Б
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
15.03.2025, 14:30 (МСК UTC+3)
Уфа-Арена
Главные тренеры
Виктор Козлов
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Александр Самонов
Андрей Тихомиров
1-й период
03:33
Денис Ян
(Шелдон Ремпал, Александр Хмелевский)
03:58
Вадим Шипачев
04:48
Джош Ливо
(Александр Хмелевский, Динар Хафизуллин)
09:00
Сэм Энас
13:09
Егор Бориков
(Джош Брук, Крис Тирни)
2-й период
28:58
Артем Пименов
29:49
Вадим Мороз
30:36
Джош Ливо
32:08
Александр Волков
(Роберт Хэмилтон, Виталий Пинчук)
34:20
Николас Мелош
36:41
Денис Ян
36:41
Денис Ян
36:41
Роман Горбунов
36:41
Роман Горбунов
38:16
Кристиан Хенкель
3-й период
46:20
Владислав Ефремов
52:18
Никита Зоркин
54:48
Роберт Хэмилтон
57:24
Ярослав Цулыгин
(Михаил Науменков, Егор Сучков)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Скотт Уилсон
(Салават Юлаев)
Статистика
15
Штрафное время
17
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Эдуард Метальников
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит