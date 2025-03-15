Минские динамовцы в серии буллитов уступили «Салавату Юлаеву»

Третий и заключительный матч гостевого турне «зубры» проводили в Уфе против «Салавата Юлаева», который занимает второе место в Восточной конференции. Поединок начался для гостей неудачно — уже к пятой минуте минчане получили отставание в две шайбы. В середине стартовой трети Сэм Энас сократил отставание: американский форвард обокрал защитника в чужой зоне и нанес точный бросок под ловушку голкипера. Еще через четыре минуты поздравления от партнеров принимал Никита Бориков, который на пятаке подставил клюшку под наброс Джоша Брука от синей линии.
Во втором периоде зрители на «Уфа-Арене» увидели только одну результативную атаку, автором гола стал минский динамовец Александр Волков, подправивший шайбу после дальнего броска Роба Хэмилтона. Счет 3:2 «зубры» удерживали вплоть до 58-й минуты матча, но «Салавату» удалось перевести встречу в овертайм. В дополнительном отрезке уфимцы сумели пробить Андрея Тихомирова, но взятие ворот было отменено из-за игры высоко поднятой клюшкой. Исход поединка решился в серии буллитов, где точнее оказались хозяева — в итоге поражение «Динамо» 3:4.
Таким образом, в данном выездном турне подопечные Дмитрия Квартальнова набрали одно очко из шести возможных. Столичный клуб остался на четвертой позиции на Западе, набрав 82 очка в 65 турах. Далее нашу команду ожидает последний домашний матч в текущем регулярном чемпионате — 18 марта «зубры» примут аутсайдера конференции «Сочи».