Минские динамовцы в серии буллитов уступили «Салавату Юлаеву»

Третий и заключительный матч гостевого турне «зубры» проводили в Уфе против «Салавата Юлаева», который занимает второе место в Восточной конференции. Поединок начался для гостей неудачно — уже к пятой минуте минчане получили отставание в две шайбы. В середине стартовой трети Сэм Энас сократил отставание: американский форвард обокрал защитника в чужой зоне и нанес точный бросок под ловушку голкипера. Еще через четыре минуты поздравления от партнеров принимал Никита Бориков, который на пятаке подставил клюшку под наброс Джоша Брука от синей линии.