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Квартальнов после третьего поражения подряд: контролировали игру, но не довели дело до конца

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер хоккейного минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов подвел итоги матча «зубров» против «Салавата Юлаева», сообщили БЕЛТА в пресс-службе столичного клуба.

Источник: НОК

Сегодня минчане на выезде проиграли уфимскому клубу в серии послематчевых бросков (3:4), ведя в счете за три минуты до финальной сирены. Эта неудача стала для нашей команды третьей кряду. Шайбами в составе «Динамо» отметились Сэм Энас, Никита Бориков и Александр Волков.

«Неважное начало, сразу отстали на два гола. Долго просыпались, первые десять минут ребята были немного спящие. Потом играли очень хорошо, контролировали игру. Конечно, нужно было доводить дело до конца. Оставалось две с половиной минуты. Надо было заблокировать бросок соперника, но, к сожалению, не вышло. Не могу сказать, что “Салават” нас задавил, а мы просели. Нет, мы были лучше, но ошиблись и получили гол, — сказал Квартальнов. — Не получилось забросить в большинстве, в итоге этого гола и не хватило. В овертайме хорошо смотрелись, Вадим Мороз мог забрасывать. Увы, по буллитам нас порвали».

До окончания регулярного чемпионата «зубрам» осталось провести три матча — дома против «Сочи» 18 марта и в гостях у ЦСКА (21.03) и «Сочи» (23.03). На данный момент столичный клуб занимает четвертое место в таблице Западной конференции.

Салават Юлаев
4:3
2:2, 0:1, 1:0, 0:0
Б
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
15.03.2025, 14:30 (МСК UTC+3)
Уфа-Арена, 8502 зрителя
Главные тренеры
Виктор Козлов
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Александр Самонов
Андрей Тихомиров
1-й период
03:33
Денис Ян
(Шелдон Ремпал, Александр Хмелевский)
03:58
Вадим Шипачев
04:48
Джош Ливо
(Динар Хафизуллин, Александр Хмелевский)
09:00
Сэм Энас
09:49
Командный штраф
13:09
Егор Бориков
(Джош Брук, Крис Тирни)
2-й период
21:31
Командный штраф
28:58
Артем Пименов
29:49
Вадим Мороз
30:36
Джош Ливо
32:08
Александр Волков
(Виталий Пинчук, Роберт Хэмилтон)
34:20
Николас Мелош
36:41
Денис Ян
36:41
Денис Ян
36:41
Роман Горбунов
36:41
Роман Горбунов
36:41
Роман Горбунов
38:16
Кристиан Хенкель
3-й период
46:20
Владислав Ефремов
52:18
Никита Зоркин
54:48
Роберт Хэмилтон
57:24
Ярослав Цулыгин
(Егор Сучков, Михаил Науменков)
Овертайм
63:53
Александр Хмелевский
63:53
Джордан Гросс
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Скотт Уилсон
(Салават Юлаев)
Статистика
19
Штрафное время
31
5
Игра в большинстве
5
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Эдуард Метальников
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит