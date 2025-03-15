Квартальнов после третьего поражения подряд: контролировали игру, но не довели дело до конца

«Неважное начало, сразу отстали на два гола. Долго просыпались, первые десять минут ребята были немного спящие. Потом играли очень хорошо, контролировали игру. Конечно, нужно было доводить дело до конца. Оставалось две с половиной минуты. Надо было заблокировать бросок соперника, но, к сожалению, не вышло. Не могу сказать, что “Салават” нас задавил, а мы просели. Нет, мы были лучше, но ошиблись и получили гол, — сказал Квартальнов. — Не получилось забросить в большинстве, в итоге этого гола и не хватило. В овертайме хорошо смотрелись, Вадим Мороз мог забрасывать. Увы, по буллитам нас порвали».