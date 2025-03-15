Фетисов раскритиковал провалившего допинг-тест игрока ЦСКА

Каменев в своей карьере успел поиграть в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Нэшвилл Предаторз» и «Колорадо Эвеланш». В сезоне 2020/2021 вернулся в КХЛ, играл в СКА. В начале сезона хоккеист 2021/22 был обменян в «Сибирь», но не провел ни одного матча за новую команду, был отчислен и перешел в ЦСКА, в составе которого 30 апреля 2022 года стал обладателем Кубка Гагарина. Форвард — лучший ассистент армейцев и второй бомбардир в плей-офф 2022 года. Всего Каменев выиграл Кубок Гагарина трижды.