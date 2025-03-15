ЦСКА проиграл московскому «Динамо» в матче КХЛ

Встреча, которая прошла в субботу на льду московских армейцев, закончилась в пользу «бело-голубых» со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 1:0). У победителей шайбы забросили Егор Римашевский (31) и Павел Кудрявцев (52). Гол хозяев на счету Руслана Исхакова (34).