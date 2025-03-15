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ЦСКА проиграл московскому «Динамо» в матче КХЛ

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. ЦСКА проиграл московскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, которая прошла в субботу на льду московских армейцев, закончилась в пользу «бело-голубых» со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 1:0). У победителей шайбы забросили Егор Римашевский (31) и Павел Кудрявцев (52). Гол хозяев на счету Руслана Исхакова (34).

ЦСКА с 83 баллами занимает третье место в таблице Западной конференции, где «Динамо» (87 очков) идет на второй позиции. В следующем матче армейцы 19 марта примут ярославский «Локомотив», а «бело-голубые» днем ранее примут омский «Авангард».

В другом матче казанский «Ак Барс» дома уступил подмосковному «Витязю» в овертайме со счетом 1:2.

ЦСКА
1:2
0:0, 1:1, 0:1
Динамо М
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
15.03.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
ЦСКА Арена, 9639 зрителей
Главные тренеры
Илья Воробьев
Алексей Кудашов
Вратари
Иван Просветов
Максим Моторыгин
1-й период
05:55
Артем Ильенко
2-й период
30:25
Егор Римашевский
(Кирилл Готовец, Игорь Ожиганов)
33:41
Руслан Исхаков
(Денис Гурьянов, Фредрик Классон)
3-й период
42:22
Никита Седов
51:55
Павел Кудрявцев
(Джордан Уил, Кирилл Готовец)
57:30
Владислав Провольнев
59:19
Игорь Ожиганов
Статистика
4
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит