Тренер-чемпион, принявший легендарный ЦСКА. Илье Воробьеву — 50 лет

В качестве хоккеиста, помимо «Динамо», Воробьёв успел поиграть в России за «Ладу», магнитогорский «Металлург» и «Химик». Форвард славился своими отважными и мужественными действиями на льду: любил силовой хоккей, никогда не боялся сыграть жёстко и пойти в стык, а где нужно — подраться и заступиться за партнёра. Хоккеисты подобного плана ценились во все времена, ведь хоккей — командный вид спорта, поэтому и работать здесь нужно не только на себя, а на весь коллектив.