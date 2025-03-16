Иностранный хоккеист сравнил жизнь в США и России

Хоккеист заявил, что цены на продукты в США и России, по его мнению, не отличаются. При этом он подчеркнул, что рестораны в России поинтереснее с точки зрения цен и обслуживания. «Несколько раз ходил в баню с парнями, и мне также очень зашло», — рассказал Стюарт.