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Иностранный хоккеист сравнил жизнь в США и России

Канадский защитник клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Витязь» Дин Стюарт сравнил жизнь в США и России. Его слова приводит Metaratings.ru.

Источник: РИА "Новости"

Хоккеист заявил, что цены на продукты в США и России, по его мнению, не отличаются. При этом он подчеркнул, что рестораны в России поинтереснее с точки зрения цен и обслуживания. «Несколько раз ходил в баню с парнями, и мне также очень зашло», — рассказал Стюарт.

Канадский защитник перешел в «Витязь» в 2024 году и проводит первый сезон в КХЛ. До этого он играл в низших американских лигах.

Ранее аргентинский нападающий петербургского «Зенита» Лусиано Гонду рассказал о том, какая вещь в России его удивила. По словам футболиста, он не ожидал, что российские люди очень воспитанны и общаются с уважением друг к другу.