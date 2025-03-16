МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Московский «Спартак» поднялся на третье место в таблице Западной конференции КХЛ, переиграв на своем льду череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата.
Встреча прошла в воскресенье в Москве на «Мегаспорте» и завершилась со счетом 4:2 (2:0, 1:2, 1:0) в пользу хозяев. У победителей шайбы забросили Николай Голдобин (8-я минута), Иван Морозов (18), Александр Беляев (36) и Андрей Локтионов (60). У гостей отличились Николай Чебыкин (22) и Руслан Абросимов (32).
«Спартак» завершил сезонную серию противостояний с «Северсталью» вничью — 2−2. Команды одержали по две домашние победы.
«Спартак» одержал третью победу подряд, набрал 83 очка и вышел на третью строчку, обойдя ЦСКА (83) и минское «Динамо» (82). «Северсталь» (77 очков) остается на седьмой позиции.