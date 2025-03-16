«Спартак» поднялся на третье место в таблице Западной конференции КХЛ

Встреча прошла в воскресенье в Москве на «Мегаспорте» и завершилась со счетом 4:2 (2:0, 1:2, 1:0) в пользу хозяев. У победителей шайбы забросили Николай Голдобин (8-я минута), Иван Морозов (18), Александр Беляев (36) и Андрей Локтионов (60). У гостей отличились Николай Чебыкин (22) и Руслан Абросимов (32).