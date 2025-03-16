Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Спартак» поднялся на третье место в таблице Западной конференции КХЛ

«Спартак» обыграл «Северсталь» и поднялся на третье место в таблице КХЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Московский «Спартак» поднялся на третье место в таблице Западной конференции КХЛ, переиграв на своем льду череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата.

Встреча прошла в воскресенье в Москве на «Мегаспорте» и завершилась со счетом 4:2 (2:0, 1:2, 1:0) в пользу хозяев. У победителей шайбы забросили Николай Голдобин (8-я минута), Иван Морозов (18), Александр Беляев (36) и Андрей Локтионов (60). У гостей отличились Николай Чебыкин (22) и Руслан Абросимов (32).

«Спартак» завершил сезонную серию противостояний с «Северсталью» вничью — 2−2. Команды одержали по две домашние победы.

«Спартак» одержал третью победу подряд, набрал 83 очка и вышел на третью строчку, обойдя ЦСКА (83) и минское «Динамо» (82). «Северсталь» (77 очков) остается на седьмой позиции.

Спартак
4:2
2:0, 1:2, 1:0
Северсталь
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
16.03.2025, 16:00 (МСК UTC+3)
Мегаспорт
Главные тренеры
Алексей Жамнов
Андрей Козырев
Вратари
Дмитрий Николаев
Александр Самойлов
(Александр Самойлов)
1-й период
07:45
Николай Голдобин
(Иван Морозов, Павел Порядин)
17:10
Иван Морозов
(Егор Зайцев)
2-й период
21:57
Николай Чебыкин
(Илья Иванцов, Александр Скоренов)
26:23
Ансель Галимов
31:26
Руслан Абросимов
(Михаил Котляревский)
35:39
Александр Беляев
(Иван Морозов)
36:10
Егор Зайцев
38:26
Александр Скоренов
39:39
Янни Калдис
3-й период
55:07
Кирилл Пилипенко
56:40
Руслан Абросимов
59:05
Андрей Локтионов
Статистика
4
Штрафное время
8
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит