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«Адмирал» вышел в плей-офф КХЛ после поражения «Нефтехимика» от «Лады»

Хоккейный клуб «Адмирал» из Владивостока вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

Источник: Чемпионат.com

После поражения «Нефтехимика» от «Лады» (1:7) в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» стал недосягаем для нижнекамской команды, занимающей девятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Клуб из Владивостока имеет в активе 68 очков после 64 игр и находится на седьмом месте в Восточной конференции. «Нефтехимик» набрал 61 очко за 65 матчей и в оставшихся трёх играх сможет набрать максимум шесть баллов. Нижнекамцы сохраняют теоретические шансы на попадание в плей-фф. Идущая на восьмом месте «Сибирь» опережает «Нефтехимик» на пять очков.

Лада
7:1
2:1, 2:0, 3:0
Нефтехимик
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
16.03.2025, 16:00 (МСК UTC+3)
Лада Арена, 5158 зрителей
Главные тренеры
Павел Зубов
Олег Леонтьев
Вратари
Александр Трушков
Филипп Долганов
1-й период
05:30
Марио Паталаха
06:35
Энтони Камара
(Магомед Шараканов, Дмитрий Кугрышев)
09:17
Энтони Камара
(Никита Попугаев)
10:00
Вячеслав Лещенко
(Артем Сериков, Райли Барбер)
10:58
Рафаэль Бикмуллин
2-й период
32:55
Алексей Ожгихин
33:31
Никита Михайлов
(Архип Неколенко, Марсель Ибрагимов)
34:29
Андрей Алтыбармакян
37:34
Рафаэль Бикмуллин
38:18
Райли Барбер
3-й период
45:33
Никита Михайлов
48:40
Никита Хлыстов
49:28
Михаил Фисенко
(Архип Неколенко, Никита Михайлов)
52:47
Герман Точилкин
53:37
Дмитрий Кугрышев
(Андрей Алтыбармакян, Магомед Шараканов)
56:53
Никита Попугаев
(Дмитрий Кугрышев, Евгений Калабушкин)
57:39
Никита Хлыстов
Статистика
8
Штрафное время
10
5
Игра в большинстве
4
3
Голы в большинстве
0
2
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит