Хоккеист Кузнецов считает, что Овечкин побьет рекорд Гретцки в этом сезоне

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин побьет рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в текущем сезоне. Такое мнение журналистам высказал обладатель Кубка Стэнли 2018 года в составе «Вашингтона» Евгений Кузнецов.
На счету Овечкина 887 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Он занимает второе место по этому показателю, уступая только Гретцки, на счету которого 894 заброшенные шайбы.
«Я думаю, что Саша Овечкин скоро побьет рекорд. В этом сезоне. Мы с Сашей на связи, конечно», — отметил Кузнецов.
«Я думаю, что восемь голов в следующем матче забьет», — пошутил он.
В следующем матче «Вашингтон» в ночь на 19 марта дома сыграет с «Детройтом». До конца регулярного чемпионата столичная команда проведет 15 игр.