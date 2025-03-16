Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хоккеист Кузнецов считает, что Овечкин побьет рекорд Гретцки в этом сезоне

Российскому форварду осталось забить семь голов, чтобы повторить рекорд канадского нападающего.

Источник: Chris Tanouye/Freestyle Photography/Getty Images

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин побьет рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в текущем сезоне. Такое мнение журналистам высказал обладатель Кубка Стэнли 2018 года в составе «Вашингтона» Евгений Кузнецов.

На счету Овечкина 887 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Он занимает второе место по этому показателю, уступая только Гретцки, на счету которого 894 заброшенные шайбы.

«Я думаю, что Саша Овечкин скоро побьет рекорд. В этом сезоне. Мы с Сашей на связи, конечно», — отметил Кузнецов.

«Я думаю, что восемь голов в следующем матче забьет», — пошутил он.

В следующем матче «Вашингтон» в ночь на 19 марта дома сыграет с «Детройтом». До конца регулярного чемпионата столичная команда проведет 15 игр.