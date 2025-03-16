Редчайший случай в хоккее и внезапная разгромная победа «Лады». Итоги дня в КХЛ

16 марта в регулярном чемпионате КХЛ состоялось три встречи. Коротко подводим итоги игр.
«Сочи» на выезде уступил «Автомобилисту», продлив безвыигрышную серию до девяти матчей
В Екатеринбурге на льду «УГМК-Арены» закончился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» принимал «Сочи». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:3.
В составе победителей дублями отметились Александр Шаров (2+3) и Семён Кизимов (2+3), по одной шайбе на счету Степана Хрипунова и Брукса Мэйсека. У сочинской команды забивали Амир Гараев, Никита Баклашёв и Даниил Сероух.
После этой победы «Автомобилист» поднялся на четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 85 очков в 66 матчах. «Сочи» проиграл девятую встречу подряд, южане замыкают турнирную таблицу Запада с 45 очками в 65 играх.
«Спартак» в упорном матче обыграл «Северсталь», одержав третью победу подряд
В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались местный «Спартак» и череповецкая «Северсталь». Игра завершилась победой москвичей со счётом 4:2.
В первом периоде красно-белые забросили две безответные шайбы. Отличились Николай Голдобин и Иван Морозов. Во второй двадцатиминутке гости сравняли счёт усилиями Николая Чебыкина и Руслана Абросимова, но Александр Беляев снова вывел «Спартак» вперёд. Под занавес третьего периода череповчане сняли вратаря, чем воспользовались хозяева льда. В пустые ворота шайбу отправил Андрей Локтионов.
«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 83 очка за 65 матчей. «Северсталь» находится на седьмой строчке турнирной таблицы Запада, имея в активе 77 очков после аналогичного количества игр.
«Лада» сенсационно разгромила «Нефтехимик» в домашнем матче КХЛ
В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» прошёл матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Ладой» и нижнекамским «Нефтехимиком». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 7:1.
Дублем в составе хозяев отметился Энтони Камара, по одной шайбе забросили Никита Михайлов, Андрей Алтыбармакян, Михаил Фисенко, Дмитрий Кугрышев и Никита Попугаев. Единственную шайбу гостей провёл Вячеслав Лещенко.
Примечательно, что во втором периоде хозяева забросили две шайбы подряд при игре в меньшинстве. При счёте 2:1 в пользу хозяев удалился нападающий «Лады» Алексей Ожгихин, и в этот момент Михайлов и Алтыбармакян отправили две шайбы подряд в ворота гостей.
«Лада» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 52 очка за 65 матчей. «Нефтехимик» находится на девятой строчке Востока, опережая тольяттинцев на девять очков.
Денис Лутченко