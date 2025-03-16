Редчайший случай в хоккее и внезапная разгромная победа «Лады». Итоги дня в КХЛ

Примечательно, что во втором периоде хозяева забросили две шайбы подряд при игре в меньшинстве. При счёте 2:1 в пользу хозяев удалился нападающий «Лады» Алексей Ожгихин, и в этот момент Михайлов и Алтыбармакян отправили две шайбы подряд в ворота гостей.