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Редчайший случай в хоккее и внезапная разгромная победа «Лады». Итоги дня в КХЛ

«Спартак» в важном матче нанёс поражение «Северстали», а игроки «Автомобилиста» набрали 10 очков на двоих.

Источник: Чемпионат.com

16 марта в регулярном чемпионате КХЛ состоялось три встречи. Коротко подводим итоги игр.

«Сочи» на выезде уступил «Автомобилисту», продлив безвыигрышную серию до девяти матчей

Хоккей
КХЛ 2024-2025
Регулярный чемпионат, 16.03.2025, 15:00
Автомобилист
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Сочи
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В Екатеринбурге на льду «УГМК-Арены» закончился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» принимал «Сочи». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

В составе победителей дублями отметились Александр Шаров (2+3) и Семён Кизимов (2+3), по одной шайбе на счету Степана Хрипунова и Брукса Мэйсека. У сочинской команды забивали Амир Гараев, Никита Баклашёв и Даниил Сероух.

После этой победы «Автомобилист» поднялся на четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 85 очков в 66 матчах. «Сочи» проиграл девятую встречу подряд, южане замыкают турнирную таблицу Запада с 45 очками в 65 играх.

«Спартак» в упорном матче обыграл «Северсталь», одержав третью победу подряд

Хоккей
КХЛ 2024-2025
Регулярный чемпионат, 16.03.2025, 16:00
Спартак
4
Северсталь
2

В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались местный «Спартак» и череповецкая «Северсталь». Игра завершилась победой москвичей со счётом 4:2.

В первом периоде красно-белые забросили две безответные шайбы. Отличились Николай Голдобин и Иван Морозов. Во второй двадцатиминутке гости сравняли счёт усилиями Николая Чебыкина и Руслана Абросимова, но Александр Беляев снова вывел «Спартак» вперёд. Под занавес третьего периода череповчане сняли вратаря, чем воспользовались хозяева льда. В пустые ворота шайбу отправил Андрей Локтионов.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 83 очка за 65 матчей. «Северсталь» находится на седьмой строчке турнирной таблицы Запада, имея в активе 77 очков после аналогичного количества игр.

«Лада» сенсационно разгромила «Нефтехимик» в домашнем матче КХЛ

Хоккей
КХЛ 2024-2025
Регулярный чемпионат, 16.03.2025, 16:00
Лада
7
Нефтехимик
1

В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» прошёл матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Ладой» и нижнекамским «Нефтехимиком». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 7:1.

Дублем в составе хозяев отметился Энтони Камара, по одной шайбе забросили Никита Михайлов, Андрей Алтыбармакян, Михаил Фисенко, Дмитрий Кугрышев и Никита Попугаев. Единственную шайбу гостей провёл Вячеслав Лещенко.

Примечательно, что во втором периоде хозяева забросили две шайбы подряд при игре в меньшинстве. При счёте 2:1 в пользу хозяев удалился нападающий «Лады» Алексей Ожгихин, и в этот момент Михайлов и Алтыбармакян отправили две шайбы подряд в ворота гостей.

«Лада» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 52 очка за 65 матчей. «Нефтехимик» находится на девятой строчке Востока, опережая тольяттинцев на девять очков.

Денис Лутченко