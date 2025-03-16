Хоккеист СКА Кузнецов сообщил, что скоро вернется на лед

Кузнецову 32 года, в этом сезоне он провел за СКА 38 встреч, в которых набрал 37 (12 шайб + 25 результативных передач) очков. Нападающий играл в Национальной хоккейной лиге с 2014 по 2024 год за клубы «Вашингтон» и «Каролина». В составе «Вашингтона» форвард завоевал Кубок Стэнли в 2018 году. В составе сборной России Кузнецов дважды становился чемпионом мира (2012, 2014).