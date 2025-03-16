Хоккеист СКА Кузнецов сообщил, что скоро вернется на лед

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Нападающий петербургского клуба Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА Евгений Кузнецов скоро вернется на лед. Об этом он сообщил журналистам.
25 декабря 2024 года в матче против московского ЦСКА (5:6) Кузнецов получил сотрясение мозга после столкновения с защитником Владиславом Провольневым. Форвард вернулся на лед 11 февраля во встрече с московским «Динамо» (1:3), пропустив 15 матчей. 25 февраля Кузнецов не попал в заявку на матч с московским «Спартаком» (2:7) из-за болезни, после чего не появлялся на льду.
«Скоро буду готов. Когда доктора разрешат, тогда буду готов», — сказал Кузнецов.
Кузнецову 32 года, в этом сезоне он провел за СКА 38 встреч, в которых набрал 37 (12 шайб + 25 результативных передач) очков. Нападающий играл в Национальной хоккейной лиге с 2014 по 2024 год за клубы «Вашингтон» и «Каролина». В составе «Вашингтона» форвард завоевал Кубок Стэнли в 2018 году. В составе сборной России Кузнецов дважды становился чемпионом мира (2012, 2014).