«Автомобилист» разгромил «Сочи» в результативном матче

Игра прошла на недавно открытой УГМК-Арене.
В составе «Автомобилиста» шайбы забили Степан Хрипунов, Брукс Мэйсек, Семен Кизимов (две) и Александр Шаров (две).
«Во втором периоде, когда повели в счёте 4−1, случились наши ошибки — пришлось немножко встряхнуть команду, — сказал после игры главный тренер “Автомобилиста” Николай Заварухин. — Здорово, что победили. Потрясающая атмосфера».
На данный момент «Автомобилист» занимает четвертое место в Восточной конференции, набрав в 65 матчах 85 очков. Следующую игру команда снова проведет на УГМК-Арене. 18 марта состоится поединок с «Салаватом Юлаевым».
«МК-Урал» ранее писал, что 13 марта ХК «Автомобилист» одержал первую победу на открывшейся недавно в Екатеринбурге УГМК-Арене. Со счетом 2:1 было обыграно «Торпедо» из Нижнего Новгорода.
Счет в игре открыли хозяева. В первом периоде отличился Семен Кизимов. Во втором периоде гости сравняли счет. Но за 8 секунд до завершения игрового времени Данил Романцев вывел «Автомобилист» вперед.