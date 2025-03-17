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«Сибирь» с минимальным перевесом обыграла «Барыс» и вышла в плей-офф КХЛ

В Новосибирске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местная «Сибирь» принимала астанинский «Барыс». Хозяева одержали победу со счётом 3:2 и обеспечили место в плей-офф КХЛ.

Источник: Чемпионат.com

Счёт во встрече открыли гости. В первом периоде отличился Динмухамед Кайыржан. «Сибирь» ответила тремя заброшенными шайбами в исполнении Энди Андреоффа (большинство), Павла Гоголева и Никиты Короткова. Во втором периоде защитник «Барыса» Бейбарыс Оразов сократил разрыв в счёте до минимума, но на большее гостей не хватило.

«Сибирь» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 68 очков в 66 матчах и стала недосягаемой для «Нефтехимика», занимающего девятую строчку с 61 очком после 66 игр. «Барыс» замыкает таблицу Востока, имея в активе 35 очков после 66 встреч.

Сибирь
3:2
3:1, 0:1, 0:0
Барыс
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
17.03.2025, 15:30 (МСК UTC+3)
Сибирь-Арена, 11440 зрителей
Главные тренеры
Вадим Епанчинцев
Галым Мамбеталиев
Вратари
Денис Костин
Артем Шестаков
1-й период
05:57
Динмухамед Кайыржан
(Адиль Бекетаев, Роман Старченко)
13:30
Роман Рукавишников
13:30
Бейбарыс Оразов
14:18
Самат Данияр
14:57
Энди Андреофф
(Сергей Широков, Тэйлор Бек)
15:52
Павел Гоголев
(Георгий Белоусов, Егор Аланов)
17:20
Никита Коротков
(Илья Морозов)
18:48
Тимур Ахияров
19:55
Роман Рукавишников
2-й период
31:40
Александр Борисевич
38:05
Бейбарыс Оразов
(Никита Сетдиков, Иван Николишин)
Статистика
9
Штрафное время
9
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит