В КХЛ рассказали, будут ли в следующем сезоне новые клубы

Ранее президент КХЛ Алексей Морозов сообщал, что главным препятствием для вступления команды в КХЛ может стать арена. Ледовый дворец в Туле вмещает чуть больше трех тысяч зрителей. Сообщалось, что запасным вариантом для АКМ может стать проведение матчей КХЛ на аренах в Московской области.