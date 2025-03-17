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В КХЛ рассказали, будут ли в следующем сезоне новые клубы

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов заявил, что в следующем сезоне лиги примут участие те же 23 клуба, что и в этом. Его слова приводит «Матч ТВ».

Источник: РИА "Новости"

«Новых команд никаких нет. Никто не прислал свои заявки. Остаются те же пока 23 клуба КХЛ. Пока что Тула по инфраструктуре не подходит для участия в лиге», — заявил Морозов.

Заявку на вступление в КХЛ тульский АКМ подал в ноябре 2024 года.

Ранее президент КХЛ Алексей Морозов сообщал, что главным препятствием для вступления команды в КХЛ может стать арена. Ледовый дворец в Туле вмещает чуть больше трех тысяч зрителей. Сообщалось, что запасным вариантом для АКМ может стать проведение матчей КХЛ на аренах в Московской области.

АКМ выступает во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ) с 2021 года.