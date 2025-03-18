«Это ужас! Непонятные ощущения». Вратарь «Сочи» — о поездке на Дальний Восток

— Конечно! Это ужас! Первый раз туда летал. Непонятные ощущения. Ещё и смена часового пояса. Сложно перестроиться на их время. Мы живём по московскому времени, но игра по нашему была утром. У меня такой режим, что утром я особо не люблю играть. Пришлось за день до матча перестраиваться на дальневосточное время, — приводит слова Волохина «ВсеПроСпорт».