«Надеюсь, возглавишь департамент судейства». Разин об уходе арбитра Кулакова из профессии

«Серёж, поздравляю тебя с твоим последним прощальным матчем. Хотя, наверное, не поздравляю, а мне очень жаль, что ты заканчиваешь свою профессиональную карьеру. Мы практически с тобой одногодки. Ты судил меня ещё, когда я был хоккеистом. Вместе мы с тобой проходили ВХЛ. В КХЛ тоже поднимались вместе. Поэтому мне очень жаль, что такой честный, справедливый судья уходит из этой профессии.



Я верю, что молодые судьи будут брать пример с тебя, с Раводина, с Бутурлина. И надеюсь, что в ближайшем будущем ты возглавишь департамент судейства, потому что ты честный и справедливый мужик», — сказано в обращении Разина.