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Екатеринбургский «Автомобилист» проиграл хоккейной команде «Салават Юлаев»

«Автомобилист» потерпел поражение.

Источник: Комсомольская правда

В матче регулярного чемпионата КХЛ уфимская команда «Салават Юлаев» обыграла екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист». Матч состоялся 18 марта на льду УГМК-Арены в столице Урала. Игра закончилась со счетом 1:4.

Уфимцы начали вести счет. Первую шайбу екатеринбуржцы забросили лишь в середине третьего периода. Сравнять цифры на табло уральцам так и не удалось.

Шайбу в ворота команды «Салават Юлаев» забил Семен Кизимов. У соперников отличились Скотт Уилсон и Ярослав Цулыгин, а дубль оформил Джошуа Ливо.

На данный момент екатеринбургский хоккейный клуб находится на четвертом месте Восточной конференции КХЛ. «Автомобилист» провел 66 игр и в них набрал 85 очков. Следующая игра «Автомобилиста» пройдет в Екатеринбурге 20 марта. Команда встретится с СКА из Санкт-Петербурга.