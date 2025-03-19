Екатеринбургский «Автомобилист» проиграл хоккейной команде «Салават Юлаев»

На данный момент екатеринбургский хоккейный клуб находится на четвертом месте Восточной конференции КХЛ. «Автомобилист» провел 66 игр и в них набрал 85 очков. Следующая игра «Автомобилиста» пройдет в Екатеринбурге 20 марта. Команда встретится с СКА из Санкт-Петербурга.