Нелепое фиаско Минска, у «Авангарда» второе поражение подряд. Итоги дня в КХЛ

Московское «Динамо» и «Авангард», как и ожидалось, выдали классный матч на «ВТБ Арене». После осторожного первого периода игра раскрылась только в своей середине, когда Гусев и Рашевский организовали первый гол хозяев. «Авангард» быстро ответил, затем бело-голубые снова вышли вперёд, а в начале третьего периода реализовали удаление. 1:3 смотрелись довольно безнадёжно для «ястребов», но те нашли в себе силы на классный камбэк. Однако в овертайме убойное большинство «Динамо» и невероятный герой встречи Гусев сделали своё дело, москвичи вырвали победу и гарантировали себе второе место на Западе.