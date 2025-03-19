Фетисов: «Путин дал фантастический пас на спасение человечества»

«Спорт всегда был и останется объединяющим фактором. Супер радует сегодняшняя новость. Владимир Владимирович дал фантастический пас на спасение человечества. Наш президент продемонстрировал блестящую “хоккейную дипломатию”. Думаю, Трампу было трудно отказать», — приводит РИА «Новости» слова Фетисова.
По его мнению, важен весь процесс переговоров между президентами двух стран.
«Важен весь процесс переговоров, в ходе которых два президента обсуждали проведение хоккейного матча. Наши хоккеисты, выступающие в одной команде с белорусскими спортсменами, сегодня продолжают играть с американцами, скандинавами, чехами и словаками, выигрывают матчи и затем вместе отдыхают в одном ресторане. Важно именно налаживание отношений между людьми. Задача нашего президента — наладить эти отношения. Думаю, все остальное приложится, и спортивный принцип станет определяющим, а международные федерации и МОК возьмутся за голову», — добавил Фетисов.
Во вторник появилась информация, что президент США Дональд Трамп поддержал предложение президента РФ Владимира Путина организовать матчи между игроками НХЛ и КХЛ.
Последний раз матчи между командами КХЛ и НХЛ проходили в 2010 году: СКА победил «Каролину» (5:3), а рижское «Динамо» проиграло «Финиксу» (1:3).
Также в 2008 году магнитогорский «Металлург», ведя 3:0, проиграл «Рейнджерс» (3:4). Матч прошел в швейцарском Берне.