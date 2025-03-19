Фетисов: «Путин дал фантастический пас на спасение человечества»

«Важен весь процесс переговоров, в ходе которых два президента обсуждали проведение хоккейного матча. Наши хоккеисты, выступающие в одной команде с белорусскими спортсменами, сегодня продолжают играть с американцами, скандинавами, чехами и словаками, выигрывают матчи и затем вместе отдыхают в одном ресторане. Важно именно налаживание отношений между людьми. Задача нашего президента — наладить эти отношения. Думаю, все остальное приложится, и спортивный принцип станет определяющим, а международные федерации и МОК возьмутся за голову», — добавил Фетисов.