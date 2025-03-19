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Хоккеисты «Лады» уступили «Амуру» в матче КХЛ

Во вторник, 18 марта, в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги тольяттинская «Лада» принимала «Амур» из Хабаровска.

Источник: БЕЛТА

Встреча завершилась со счетом 2:3 в пользу гостей.

«Лада» занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 52 очка. «Амур» находится на одной строчке ниже с 42 баллами.