Хоккеисты «Лады» уступили «Амуру» в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 2:3 в пользу гостей.
«Лада» занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 52 очка. «Амур» находится на одной строчке ниже с 42 баллами.
Во вторник, 18 марта, в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги тольяттинская «Лада» принимала «Амур» из Хабаровска.
Встреча завершилась со счетом 2:3 в пользу гостей.
«Лада» занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 52 очка. «Амур» находится на одной строчке ниже с 42 баллами.