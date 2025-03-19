Семеро грустных. Как дела у клубов, не попавших в плей-офф КХЛ?

Прямо сейчас у «Куньлуня» есть очевидный потолок возможностей: без фарм-клубов в ВХЛ и МХЛ (они были до ковида, но теперь нет) команда не имеет глубины состава, молодых игроков в последние годы арендует, а средний возраст состава — стабильно один из самых высоких в лиге. «Медвешчак», который комплектовался в своё время по такой же схеме, в первый год привозил реальных североамериканских звёзд КХЛ, но потом почил в бозе. Однако у хорватов были хотя бы заполненная арена и балканский колорит, а пустые трибуны московского региона для нас новинкой не являются.