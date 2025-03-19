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Ротенберг объяснил, почему не использует ударное звено СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг объяснил, почему не использует ударное звено команды в составе Арсения Грицюка, Захара Бардакова и Валентина Зыкова.

Источник: Чемпионат.com

— До травм Грицюка и Бардакова их звено с Зыковым было ударным в СКА. Почему не используете их вместе сейчас?

— Зыков и Бардаков играли вместе, с ними играли и другие хоккеисты. Следующую игру они проведут вместе. Есть небольшие изменения.

Наша система игра подразумевает скорость фланговых нападающих. Ребята на флангах должны быть очень скоростными, чтобы играть в наш хоккей. По этим критериям Бардаков сейчас играет на такой позиции. Благо, у нас есть на это возможность. Действуем по ситуации.

У нас есть ребята, которые могут сыграть и в центре, и с краю. Этому мы очень рады. Все решения принимаются совместно с тренерским штабом и командой. Выбираем в коммуникации, как нам добиться лучшего результата. У нас есть одна общая цель«, — передаёт слова Ротенберга корреспондент “Чемпионата” Дмитрий Сторожев.