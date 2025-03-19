Ротенберг объяснил, почему не использует ударное звено СКА

У нас есть ребята, которые могут сыграть и в центре, и с краю. Этому мы очень рады. Все решения принимаются совместно с тренерским штабом и командой. Выбираем в коммуникации, как нам добиться лучшего результата. У нас есть одна общая цель«, — передаёт слова Ротенберга корреспондент “Чемпионата” Дмитрий Сторожев.