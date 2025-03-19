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«Металлург» отыграл отставание в две шайбы и вырвал победу у «Адмирала»

«Металлург» победил со счетом 5:4, уступая после двух периодов 2:4. Победный буллит исполнил Люк Джонсон.

Источник: РИА "Новости"

Магнитогорский «Металлург» одержал четвертую победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ, обыграв на своем льду по буллитам владивостокский «Адмирал».

Матч завершился со счетом 5:4 (1:1, 1:3, 2:0, 0:0, 1:0).

У действующих чемпионов отличились Дмитрий Силантьев (12-я минута), Даниил Вовченко (24), Робин Пресс (41), Трой Джозефс (51), победный буллит реализовал Люк Джонсон.

У «Адмирала» забили Даниил Гутик (7), Никита Сошников (21), Либор Шулак (22) и Степан Старков (39).

«Металлург» занимает второе место в таблице Восточной конференции, «Адмирал» — седьмой.

Металлург Мг
5:4
1:1, 1:3, 2:0, 0:0
Б
Адмирал
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
19.03.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Арена-Металлург, 7037 зрителей
Главные тренеры
Андрей Разин
Леонид Тамбиев
Вратари
Илья Набоков
(Александр Смолин)
Андрей Мишуров
1-й период
04:11
Джек Родуолд
06:52
Даниил Гутик
(Александр Шепелев, Либор Шулак)
09:59
Денис Зернов
11:31
Дмитрий Силантьев
(Трой Джозефс)
2-й период
20:38
Никита Сошников
21:19
Либор Шулак
(Дмитрий Завгородний)
22:46
Командный штраф
23:21
Даниил Вовченко
(Роман Канцеров, Александр Петунин)
23:52
Никита Сошников
25:39
Либор Шулак
38:34
Степан Старков
(Даниил Гутик, Павел Шэн)
3-й период
40:17
Робин Пресс
(Алексей Маклюков, Роман Канцеров)
49:00
Степан Старков
50:47
Трой Джозефс
(Валерий Орехов, Александр Петунин)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Люк Джонсон
(Металлург Мг)
Статистика
2
Штрафное время
8
5
Игра в большинстве
1
2
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Главный судья
Станислав Раминг
(Россия, Екатеринбург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит