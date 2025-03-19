«Металлург» отыграл отставание в две шайбы и вырвал победу у «Адмирала»

Магнитогорский «Металлург» одержал четвертую победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ, обыграв на своем льду по буллитам владивостокский «Адмирал».
Матч завершился со счетом 5:4 (1:1, 1:3, 2:0, 0:0, 1:0).
У действующих чемпионов отличились Дмитрий Силантьев (12-я минута), Даниил Вовченко (24), Робин Пресс (41), Трой Джозефс (51), победный буллит реализовал Люк Джонсон.
У «Адмирала» забили Даниил Гутик (7), Никита Сошников (21), Либор Шулак (22) и Степан Старков (39).
«Металлург» занимает второе место в таблице Восточной конференции, «Адмирал» — седьмой.