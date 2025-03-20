В московском «Динамо» оценили вероятность возвращения в клуб Александра Овечкина

— Думаю, что во всей структуре динамовского движения нет ни одного человека, который бы не хотел возвращения Александра в любой роли — как игрока или как руководителя. Он нужен любой организации в любой сфере деятельности. Если у Александра Михайловича когда-нибудь появится желание быть в структуре клуба в любом качестве, мы будем только рады«, — сказал Сушко в эксклюзивном интервью обозревателю “Чемпионата” Сергею Емельянову.