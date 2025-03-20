«Локомотив» и «Трактор» — лучшие в регулярке КХЛ. Они разыграют Кубок Гагарина?

«Никитин четвёртый год работает с командой, раньше она не стремилась особо вверх, имея все возможности и хорошее комплектование. Но тогда игроки были как будто сами по себе. Он сломал психологию этих игроков, особенно по первому году работы в Ярославле это было видно. Было видно, что они прошли ровно, мощно весь чемпионат», — считает заслуженный тренер России Владимир Крикунов.