Встреча, прошедшая в Новосибирске, завершилась со счетом 3:1 (0:0, 2:1, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей отличились Ярослав Цулыгин (25-я минута), Джошуа Ливо (37) и Шелдон Ремпал (60). У хозяев шайбу забросил Тимур Ахияров (23). Ливо повторил рекорд российского нападающего магнитогорского «Металлурга» Сергея Мозякина по количеству голов за один регулярный чемпионат. В их активе по 48 шайб. «Салават Юлаев» (91 очко) занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь» (68) располагается на восьмой строчке. В заключительном матче регулярного чемпионата «Салават Юлаев» 22 марта на выезде встретится с астанинским «Барысом», а «Сибирь» в этот же день примет казанский «Ак Барс».