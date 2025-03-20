Со счетом 8:0 завершился домашний матч «Барыса» в КХЛ

Сегодня, 20 марта, астанчане на своем льду уступили казанскому «Ак Барсу» — 0:8. Шайбы забросили Кирилл Семенов (13-я минута, 51-я), Александр Барабанов (16-я, 41-я), Семен Терехов (32-я), Дмитрий Яшкин (36-я), Дмитрий Кателевский (56-я) и Степан Фальковский (59-я).
После этого успеха «Ак Барс» с 85 очками занимает пятое место в Восточной конференции, в которой «Барыс» продолжает находиться на последней, 12-й строчке, имея в активе 35 баллов и лишившись шансов на попадание в плей-офф КХЛ.
Следующую игру в «регулярке» подопечные Галыма Мамбеталиева проведут в родных стенах с уфимским «Салаватом Юлаевым» 22 марта.