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Со счетом 8:0 завершился домашний матч «Барыса» в КХЛ

Столичный «Барыс» потерпел крупное поражение в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передают Vesti.kz.

Источник: ХК "Барыс"

Сегодня, 20 марта, астанчане на своем льду уступили казанскому «Ак Барсу» — 0:8. Шайбы забросили Кирилл Семенов (13-я минута, 51-я), Александр Барабанов (16-я, 41-я), Семен Терехов (32-я), Дмитрий Яшкин (36-я), Дмитрий Кателевский (56-я) и Степан Фальковский (59-я).

После этого успеха «Ак Барс» с 85 очками занимает пятое место в Восточной конференции, в которой «Барыс» продолжает находиться на последней, 12-й строчке, имея в активе 35 баллов и лишившись шансов на попадание в плей-офф КХЛ.

Следующую игру в «регулярке» подопечные Галыма Мамбеталиева проведут в родных стенах с уфимским «Салаватом Юлаевым» 22 марта.

Барыс
0:8
0:2, 0:2, 0:4
Ак Барс
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
20.03.2025, 17:30 (МСК UTC+3)
Барыс-Арена, 3847 зрителей
Главные тренеры
Галым Мамбеталиев
Анвар Гатиятулин
Вратари
Артем Шестаков
Тимур Билялов
1-й период
10:27
Кирилл Панюков
12:24
Кирилл Семенов
(Никита Лямкин)
15:09
Александр Барабанов
(Степан Фальковский)
18:49
Митчелл Миллер
2-й период
21:02
Илья Сафонов
31:42
Семен Терехов
(Эрик О`Делл, Степан Фальковский)
35:59
Дмитрий Яшкин
(Александр Барабанов, Степан Терехов)
3-й период
40:37
Александр Барабанов
50:44
Кирилл Семенов
(Александр Барабанов, Алексей Марченко)
55:56
Дмитрий Кателевский
(Никита Дыняк, Митчелл Миллер)
58:46
Мади Диханбек
58:46
Эрик О`Делл
58:58
Степан Фальковский
(Илья Сафонов)
Статистика
4
Штрафное время
6
2
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит