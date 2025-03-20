Мамбеталиев нашел объяснение разгрому «Барыса» в КХЛ

Встреча состоялась сегодня, 20 марта, в Астане и завершилась со счетом 8:0 в пользу гостей.
«Нам сегодня залетело все, что можно. Начало было до гола-двух. Предупреждали ребят, что нужно полностью отдаваться игре, хорошо сыграть в обороне с такой командой, как “Ак Барс”. Где-то не помогли вратарю. Такие невынужденные ошибки проходят, непонятно почему. Самое интересное, ошибаются те игроки, которые не должны делать таких ошибок. Может быть не отошли еще от поездки. Разберемся», — приводит слова тренера Шайба.kz.
«Ак Барс» с 85 очками занимает пятое место в Восточной конференции, тогда как «Барыс» остается на последней, 12-й строчке, набрав 35 баллов и потеряв шансы на выход в плей-офф КХЛ.
Свой следующий матч в регулярном чемпионате команда Галыма Мамбеталиева проведет на домашней арене против уфимского «Салавата Юлаева» 22 марта.