Мамбеталиев нашел объяснение разгрому «Барыса» в КХЛ

«Нам сегодня залетело все, что можно. Начало было до гола-двух. Предупреждали ребят, что нужно полностью отдаваться игре, хорошо сыграть в обороне с такой командой, как “Ак Барс”. Где-то не помогли вратарю. Такие невынужденные ошибки проходят, непонятно почему. Самое интересное, ошибаются те игроки, которые не должны делать таких ошибок. Может быть не отошли еще от поездки. Разберемся», — приводит слова тренера Шайба.kz.