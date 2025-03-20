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Мамбеталиев нашел объяснение разгрому «Барыса» в КХЛ

Главный тренер «Барыса» Галым Мамбеталиев прокомментировал игру против казанского «Ак Барса» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передают Vesti.kz.

Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

Встреча состоялась сегодня, 20 марта, в Астане и завершилась со счетом 8:0 в пользу гостей.

«Нам сегодня залетело все, что можно. Начало было до гола-двух. Предупреждали ребят, что нужно полностью отдаваться игре, хорошо сыграть в обороне с такой командой, как “Ак Барс”. Где-то не помогли вратарю. Такие невынужденные ошибки проходят, непонятно почему. Самое интересное, ошибаются те игроки, которые не должны делать таких ошибок. Может быть не отошли еще от поездки. Разберемся», — приводит слова тренера Шайба.kz.

«Ак Барс» с 85 очками занимает пятое место в Восточной конференции, тогда как «Барыс» остается на последней, 12-й строчке, набрав 35 баллов и потеряв шансы на выход в плей-офф КХЛ.

Свой следующий матч в регулярном чемпионате команда Галыма Мамбеталиева проведет на домашней арене против уфимского «Салавата Юлаева» 22 марта.

Барыс
0:8
0:2, 0:2, 0:4
Ак Барс
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
20.03.2025, 17:30 (МСК UTC+3)
Барыс-Арена, 3847 зрителей
Главные тренеры
Галым Мамбеталиев
Анвар Гатиятулин
Вратари
Артем Шестаков
Тимур Билялов
1-й период
10:27
Кирилл Панюков
12:24
Кирилл Семенов
(Никита Лямкин)
15:09
Александр Барабанов
(Степан Фальковский)
18:49
Митчелл Миллер
2-й период
21:02
Илья Сафонов
31:42
Семен Терехов
(Эрик О`Делл, Степан Фальковский)
35:59
Дмитрий Яшкин
(Александр Барабанов, Степан Терехов)
3-й период
40:37
Александр Барабанов
50:44
Кирилл Семенов
(Алексей Марченко, Александр Барабанов)
55:56
Дмитрий Кателевский
(Никита Дыняк, Митчелл Миллер)
58:46
Мади Диханбек
58:46
Эрик О`Делл
58:58
Степан Фальковский
(Илья Сафонов)
Статистика
4
Штрафное время
6
2
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит