Восточный пресс: первые пары, новая арена и допинг-скандал в КХЛ

Кажется, что на третий год в «Торпедо» Игорь Ларионов просто исчерпал себя. Еще по ходу прошлого сезона он отошел от комбинационного хоккея, который прививал команде после назначения, упростив игру. Особых дивидендов это не принесло, и «Торпедо» постепенно превратилось в ничем не примечательную команду. То есть они бы и при прежнем стиле вылетели от «Локомотива», но сделали бы это красиво. Сейчас же ярославцы просто уберут соперника без особых для него шансов, и мы забудем эту серию на следующий день. Тем более учитывая то, какие противостояния ожидаются на Западе в первом раунде.