Гегемон устал. СКА и ЦСКА начинают Кубок Гагарина без статуса фаворитов

Для ЦСКА этот сезон изначально мог бы стать просто перестроечным (а ведь и этим летом в Москву может приехать ещё куча игроков из АХЛ). Однако назначение Ильи Воробьёва и недавно раскрытая сумма его контракта говорят как раз о том, что армейцы снова планировали побеждать прямо сейчас, что было задачей странной. ЦСКА провёл удивительно странный сезон, где команда без всякой логики чередовала сильные и слабые серии и могла встать даже по ходу матча, где получалось абсолютно всё. Кроме того, к концу сезона команда подходит в худшей форме, чем начинала его: приобретения на дедлайне провалились, а Окулова, Абрамова и Каменева в составе в игре с Минском не будет по разным причинам.