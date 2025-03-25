Главный тренер «Динамо» рассказал про отмену штрафов в команде перед стартом плей-офф КХЛ

— У нас не было никаких разговоров с судьями перед стартом плей-офф. Но я думаю, что мы много раз с ними общались. Тяжело на самом деле проводить параллель. Понимаете, там же даже разные бригады судят по-разному — в одной игре могут выбрать одну линию, в следующей совсем другую. Думаю, что посмотрим, как они начнут судить, поймём, гонят ли они за всё или дают играть, и тогда будем стараться подстроиться под них.