Нападающий минского «Динамо» Усов пропустит старт серии плей-офф КХЛ с ЦСКА

В нынешнем сезоне Усов провел за минчан 53 матча, в которых набрал 11 очков (6 шайб + 5 передач). Также в списке травмированных «Динамо» на официальном сайте КХЛ перед стартом серии значатся форварды Даниил Сотишвили и Никита Пышкайло.