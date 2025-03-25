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Нападающий минского «Динамо» Усов пропустит старт серии плей-офф КХЛ с ЦСКА

Хоккеист минского «Динамо» Усов из-за травмы пропустит старт серии против ЦСКА.

Источник: БЕЛТА

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Форвард минского «Динамо» Илья Усов пропустит из-за травмы старт серии ⅛ финала Кубка Гагарина против ЦСКА, сообщается в официальном Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из столицы Белоруссии.

Первые матчи противостояния пройдут в Минске 26 и 28 марта, затем команды 30 марта и 1 апреля встретятся в Москве. Усов помещен в список травмированных, срок его восстановления не уточняется.

В нынешнем сезоне Усов провел за минчан 53 матча, в которых набрал 11 очков (6 шайб + 5 передач). Также в списке травмированных «Динамо» на официальном сайте КХЛ перед стартом серии значатся форварды Даниил Сотишвили и Никита Пышкайло.